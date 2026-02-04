Tapatíos listos para el Super Bowl LX

El próximo domingo 8 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX, en el que los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentarán a los Seattle Seahawks durante una de las transmisiones más mediáticas del mundo. Mientras contamos los días para “el domingo más importante del año” (en el mundo del deporte), preguntamos a algunos tapatíos cuáles son sus predicciones.

Jorge Lazcano - Seahawks

“¡Yo soy Vaquero desde niño! No tengo preferido en este Super Bowl sin embargo siento que los Seahawks tienen un equipo mucho más completo, aunque ambas defensivas son muy buenas, por lo que espero un Super Bowl de pocos puntos… y que será recordado más bien por el medio tiempo. Creo que es el medio tiempo más atractivo para las audiencias y con mayor relevancia cultural desde Michael Jackson. No me extrañaría que se rompiera el récord de espectadores”.

Majo Álvarez del Castillo - Seahawks

“Como dicen los que saben: las defensivas ganan campeonatos en este deporte. Si bien ambas defensivas han sido élite durante la temporada regular y playoffs, la defensa de Seattle ha sido más dominante en puntos permitidos y presión al quarterback. Se enfrentan dos quarterbacks que nunca han estado en ese escenario. El manejo de la presión y su precisión será clave. También tomando en cuenta que la única vez que Seattle ha sido el ganador ha habido cambio de Papa, en la temporada 2013, parece que también la suerte está con ellos. Los Seattle Seahawks serán campeones del Super Bowl! Go Hawks!!!!”.

Checo Barrera - Seahawks

“Yo creo y prefiero que ganen los Seahawks, porque los Pats eliminaron a mis Broncos y porque creo que Seattle tiene mucho mejor equipo”.

Ana Pau González - Patriots

“Este Super Bowl me gustaría que ganaran los Pats. Aunque la mayoría de las apuestas están con los Seahawks, cada que los Patriotas llegan al Super Bowl han demostrado por qué son uno de los equipos favoritos de la gente. GO PATS!”.

Paty Gallardo - Seahawks

“Yo creo que ganarán los Seahawks, aunque será un partido más cerrado de lo que parece. Los Patriots tuvieron una temporada espectacular, pero con un calendario mucho más sencillo que el de Seattle. Los Seahawks lucieron mucho mejor en la postemporada a la ofensiva y tienen una defensiva increíblemente sólida. Sam Darnold, QB de Seattle, parece ser mucho más eficiente bajo presión de lo que lo ha sido Drake Maye, quien apenas tiene 23 años, en esta última fase. La clave para los Seahawks será mantener el orden y no cometer tantos castigos como lo hicieron ante los Rams. Sin duda será un gran juego”.

Santiago Lemus - Patriots

“Voy con los New England Patriots, porque en los partidos grandes la experiencia y la mentalidad ganadora siempre marcan la diferencia. Es una franquicia que sabe jugar bajo presión, que no se precipita y que entiende cómo ganar cuando todo está en juego. Además, estamos muy seguros de que Drake Maye, será la pieza clave para llevar nuevamente a los Patriots a la gloria, devolviéndole al equipo ese nivel competitivo y esa identidad ganadora que siempre los ha caracterizado”.

