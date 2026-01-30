En el marco de ART WKND GDL, los Arcos de Vallarta se transformaron en un escenario de arte público con la presentación de “The No Bunny Project”, una serie de piezas con forma de conejo que apuestan por un lenguaje lúdico y provocador para invitar a la reflexión sobre la autenticidad y la identidad.

La inauguración estuvo encabezada por la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien realizó el corte de listón de la exposición y de la escultura efímera “No Bunny”, obra monumental del artista plástico Diego de Erice, que permanecerá por algunos días en este punto estratégico de la ciudad.

Conejo monumental transforma los Arcos Vallarta durante ART WKND GDL. NIFORMADOR/ J. Acosta

Conejo monumental transforma los Arcos Vallarta durante ART WKND GDL. NIFORMADOR/ J. Acosta

Durante su mensaje, Delgadillo subrayó la importancia de colocar una pieza de esta escala en un espacio cotidiano: un gesto que vuelve el arte verdaderamente accesible, al permitir que las personas lo observen de cerca, interactúen con él y lo incorporen a su experiencia diaria. Además, destacó el carácter simbólico de la escultura, que al situarse en una de las entradas más representativas de la ciudad, sugiere una idea de cuidado y protección para quienes transitan por la zona.

Conejo monumental transforma los Arcos Vallarta durante ART WKND GDL. NIFORMADOR/ J. Acosta

Diseñada para ser vista desde distintos ángulos -y para dialogar con el ritmo urbano-, la pieza propone una interacción visual constante: se integra al paisaje, cambia con la luz y con el movimiento, y se convierte en un punto de encuentro para visitantes y habitantes.

Por su parte, Diego de Erice explicó que el título “No Bunny” nace como un juego de palabras inspirado en “nobody” (nadie) y plantea una invitación a la resignificación personal. Desde la noción de la “nada”, la obra propone la posibilidad de reinventarse de forma permanente: recordar que nada es tan definitivo o tan grave como parece, y que, justo ahí, también puede comenzar la creación de nuevas formas de ser.

MR