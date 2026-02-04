Melody Villasana es de esas mujeres que combinan energía, calidez y una creatividad que se nota desde la primera conversación. Egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UAG, Melody ha construido su camino profesional en el mundo de las relaciones públicas y la comercialización, un terreno donde la intuición, el trato humano y la estrategia se vuelven indispensables.

Melody Villasana, la creatividad como motor. ESPECIAL

Quienes la conocen la describen como una mujer activa y alegre, con esa chispa natural que facilita los vínculos y vuelve más ligera cualquier jornada. Entre sus admiraciones, destaca Lorena Ochoa, a quien reconoce por su disciplina y por haber llegado a la cima en un deporte que, como ella misma lo percibe, no es sencillo para una mujer.

Hoy, Melody vive una etapa especialmente personal: el desarrollo de un proyecto artístico propio. Lo entiende como un lenguaje íntimo, una forma de expresarse que nadie puede arrebatarle y que, además, se mueve en el territorio libre y subjetivo de las emociones. Y si hay una frase que la define, es sencilla y profunda: “Dejar todo en manos de Dios”. Con esa fe como guía, procura mantenerse agradecida cada día, recordando -con honestidad- que la vida se construye también desde lo imperfecto.

