Tapatíos listos para el Mundial 2026

Este 11 de junio dio inicio el Mundial de 2026, con sede en Canadá, Estados Unidos y México.

Los tapatíos estamos emocionados por el partido que se llevará a cabo contra Corea del Sur el 18 de junio en nuestra ciudad; y si bien, la pasión futbolera que nos distingue como mexicanos no evita que nuestro corazón esté con nuestra selección, le preguntamos a algunos tapatíos -expertos y aficionados- cuáles son sus predicciones para la gran final.

Tepa González

"Mi predicción es Portugal, porque conozco ese fuego de haber caído en el camino y preservar hasta conseguirlo. liderado por un competidor nato, élite, que es Cristiano Ronaldo, ¡Me parece que tienen los ingredientes necesarios para levantarla!".

Tepa González. CORTESÍA

Marisol Orozco

"¡Sin duda España! Viene muy fuerte y aparte campeón de Europa y probablemente tiene una de las generaciones más destacadas. La Roja se dedica a jugar como equipo, no necesita que una sola figura cargue con todo el peso. Aparte, tiene un tipo de juego muy claro: todos participan, todos presionan, todos recuperan. ¡Esperemos haga un excelente mundial".

Marisol Orozco. CORTESÍA

André Alcaraz

"No por ser el país donde nací, aclaro, jajaja, pero candidata fuerte veo a Francia. Creo que jugadores como Mbappé, Doué Dembélé, Koundé o Upamecano entre otros, han sido jugadores de talla mundial que han estado en un mismo seleccionado por mucho tiempo, es un equipo que encuentra una madurez importante en todas sus posiciones, con nuevas incorporaciones jóvenes al mando de un entrenador que ha sabido adaptar su sistema de juego a diferentes etapas y evoluciones del fútbol. El equipo sabe lo que es ganar una copa del mundo, y un subcampeonato estamos hablando de un equipo que es candidata sin pensarlo, pero que además si lo ves objetivamente es un equipo maduro pero a la vez joven. Así que: Allez les bleus!".

André Alcaraz. CORTESÍA

Aurelio López

"Yo me la juego con España para ganar el Mundial 2026. Siento que es una selección que llega en un momento muy sólido: tiene una idea de juego clarísima, mezcla experiencia con una generación joven muy talentosa y, sobre todo, un técnico como Luis de la Fuente que ya logró darle identidad y confianza al grupo. No es la España de sólo tocar y tocar; ahora también tiene velocidad, presión, extremos que encaran y jugadores que pueden resolver partidos complicados. En su grupo la veo favorita, aunque Uruguay va a ser una buena prueba porque siempre compite fuerte. Si España logra pasar primera, creo que tiene plantel y estructura para ir avanzando hasta la final. Para mí, hoy es la selección más completa y por eso la veo campeona".

Aurelio López. CORTESÍA

Raúl Gandarilla

"Mi favorito para ganar el Mundial 2026 es Portugal. Cristiano Ronaldo llega a lo que probablemente sea su último Mundial con toda la experiencia del mundo, pero el equipo ya no es solo él: Bruno Fernandes, Rafael Leão y Vitinha son una generación con un talento increíble, y con ganas de comerse el mundo. Mi apuesta va por Portugal porque ganó la Nations League 2025 y llega en su mejor momento en años. Con una defensa que no cede, un mediocampo que maneja los tiempos y mueve bien la pelota, pero sobre todo una delantera rapidísima, tienen todo para ser campeones de este mundial".

Raúl Gandarilla. CORTESÍA

Alo González

"Como mexicana, me encantaría que ganara México, especialmente por todo lo que significa ser una de las sedes del Mundial 2026. Pero si me preguntas qué selección me gustaría ver campeona, diría Portugal. Sería muy especial ver a Cristiano Ronaldo ganar una Copa del Mundo en el último Mundial de su carrera".

Alo González. CORTESÍA

Paola Tarno

"Yo quiero que gane Portugal porque este será el último mundial de Cristiano Ronaldo y la verdad se merecería muchísimo ganar la Copa del Mundo. Estaría demasiado épico que terminara su carrera levantando la copa. Aparte Messi ya ganó su copa, le toca a Cristiano".

Paola Tarno. CORTESÍA

MR