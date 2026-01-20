Regina Ramírez Apodaca y Alina Sánchez Contreras son amigas, estudiantes de Diseño de Interiores en CIIND y creadoras de Lumena, una marca de joyería que nació de su interés por el diseño y su inquietud por crear piezas que fueran más que un accesorio. Originarias de Guadalajara, hoy combinan su etapa universitaria con un proyecto propio que han construido juntas, paso a paso.

Alina Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Regina se define como una persona creativa y observadora, con un interés marcado por la estética y el diseño en cada detalle. Admira el trabajo de Kelly Wearstler, especialmente por su manera de crear espacios con carácter. Alina, por su parte, es inquieta y constante: siempre busca aprender, probar cosas nuevas y encontrar su propia forma de hacerlas. Para ella, la inspiración puede venir de cualquier lugar, desde la naturaleza hasta los objetos más simples.

Lumena surgió como una idea compartida y hoy sigue creciendo como un proyecto personal entre ambas. La marca se enfoca en crear piezas que, con un significado especial, acompañen a quien las usa. Mientras continúan sus estudios, Regina y Alina siguen desarrollando su trabajo con una visión clara: empezar, aprender y crecer, recordándonos que lo importante no es tener uno o varios sueños, sino comenzar a trabajar por ellos desde hoy.

Regina Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

