En el marco de ART WKND GDL, la conversación en torno al arte contemporáneo se enciende en Guadalajara, y con ella vale la pena voltear a ver a las personalidades que, desde distintos frentes, impulsan la escena local. Una de ellas es Juvenal Urzúa, tapatío, comunicador y gestor cultural, cuya trayectoria conecta la formación de públicos, la docencia universitaria y la curaduría con una visión muy clara: acercar el arte a más personas, de manera constante y significativa.

Juvenal Urzúa, el gestor que mueve la escena tapatía. EL INFORMADOR/ Arturo Navarro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO y con Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila, Juvenal ha construido una carrera sólida en la intersección entre la teoría y la práctica cultural. En el aula, su experiencia se ha traducido en una labor docente reconocida: ha impartido materias como Teoría de la Gestión Cultural en ESARQ, así como Gestión Cultural, Museografía y Semiótica en CIIND. En el ITESO, fue profesor de Arte Contemporáneo y, además, ha ofrecido clases privadas en esta área desde hace más de una década.

Actualmente dirige Arsenal Arte, iniciativa dedicada a la difusión del arte contemporáneo, y es curador en Galería Adentro, espacio cultural en la colonia Lafayette. A esta faceta se suma otro de sus entusiasmos: el universo del agave, con sus marcas Tequila Juvenal y Helena miel de agave, un guiño local que también forma parte de su identidad creativa.

