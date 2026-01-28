Sociales: The American School Foundation of Guadalajara,

The American School Foundation of Guadalajara se convirtió en la sede del FIRST LEGO League “Unearthed” Guadalajara Regional 2026, una competencia de robótica con equipos participantes de diferentes ciudades del país, bajo la organización de ASFG Warrior Robotics (programa anfitrión), The American School Foundation of Guadalajara (ASFG), en coordinación con FIRST LEGO League México y el apoyo de la Asociación de Padres de Familia (PA).

Durante el evento se contó con la presencia de David McGrath, director general de The American School Foundation of Guadalajara A.C.; Patricia Hazard, coordinadora de ASFG Warrior Robotics; e Ignacio Salazar, representante de FIRST LEGO League México.

Después del registro y el mensaje de bienvenida se realizó la ceremonia de apertura, para luego presentar sus maquetas, hacer las rondas de robot game (misiones de mesa), rondas cronometradas y evaluación técnica, presentaciones y entrevistas con jueces de innovación, diseño del robot y valores FIRST. Para finalmente realizar la ceremonia de premiación y clausura de la competencia.

En esta edición, participaron equipos integrados con estudiantes de cinco a 16 años, quienes se reunieron para presentar soluciones innovadoras a desafíos reales que hoy enfrentan los arqueólogos, además de demostrar sus habilidades mecánicas y de programación a través de sus robots, proyectos y presentaciones.

Los equipos Electric Archeologist Warriors y LEGO Warriors clasificaron para el campeonato nacional de FIRST LEGO League “Unearthed”.

Sin duda, esta competencia refleja el compromiso de ASFG Warrior Robotics con formar líderes a través de STEAM.

Evento: First Lego League “Unearthed” Guadalajara Regional 2026. Lugar: The American School Foundation of Guadalajara. Fecha: 24 de enero de 2026. Invitados: Alrededor de Mil 700. Patrocinadores: Casa Don Ramón, Prixz, STF, COOLCAPITAL, Asociación de Padres de Familia (PA) de ASFG.

CP