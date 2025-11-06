Para Daniela Gutiérrez Herrera, la belleza está en lo cotidiano: una risa entre amigas, esa mirada que te dice todo sin palabras o incluso en la luz natural que acaricia la tarde. A sus 25 años, esta joven y talentosa tapatía ha logrado convertir una de sus grandes pasiones en arte a través de su estudio: Daniela Gutiérrez Fotografía. Formada en el Tec de Monterrey, pero sobre todo por esa curiosidad y creatividad que la caracterizan, Daniela Gutiérrez es un nombre que suena cada vez más en el mundo de las bodas en México.

Daniela Gutiérrez Fotografía @danielagtzh. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

“Disfruto mucho compartir lo que sé y rodearme de personas creativas. Creo que las conexiones reales y la autenticidad son lo que hace que mi trabajo se vuelva especial”.

Admiradora de fotógrafos legendarios como el francés Cartier-Bresson y la estadounidense Lee Miller, el estilo apasionado y detallista de Daniela combina lo espontáneo con la elegancia editorial, creando retratos en los que logra capturar esos momentos de conexión auténtica.

“Me inspira la luz, la gente que ama de verdad y lo imperfecto”, confiesa esta amante de las herramientas análogas como los videos filmados con la clásica Super8, dado el efecto nostálgico que le ayuda a capturar cada instante con esa misteriosa magia de los recuerdos más especiales.

