Lorenzo Antonio dará un concierto en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA LORENZO ANTONIO.

Lorenzo Antonio

Esta noche el escenario tapatío se llena de romanticismo con la voz de este cantante, quien ofrecerá un concierto lleno de recuerdos con temas de los años ochenta así como los temas de su álbum Cumbias con mariachi. Disfruta de una nostálgica velada con temas como Doce Rosas, Vamos a jugar o Como me gustas, entre otros.

Teatro Galerías.

7 de noviembre, 21:00 hrs.

$500, $700, $950, $1,250 y $1,500.

Hermoso Cariño

Es un nuevo festival que realiza su primera edición en el corazón de la ciudad, donde convergen talentos latinos, gastronomía, arte y cultura para crear una experiencia tapatía, en la que se presentarán Siddhartha, Porter, Charles Ans, Gondwana, Hello Seahorse!, Tino El Pingüino, Ladrones y Agley. La nueva propuesta tiene el propósito de conectar con los espectadores de Guadalajara, que busca un espacio genuino para celebrar la música y la cultura desde su propia identidad.

Concha Acústica del Parque Agua Azul.

8 de noviembre, 14:00 hrs.

$950 y $1,150.

Itatí Cantoral protagoniza la obra de teatro Juicio a una zorra en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Juicio a una zorra

Es una puesta en escena de Miguel del Arco protagonizada por Itatí Cantoral, en la que desde su propio infierno, Helena de Troya exige ser escuchada, no como la “zorra” que la historia machista ha pintado, sino como una mujer consciente de su belleza, su deseo y su sufrimiento. La obra desmantela el discurso dominante que la responsabiliza de la Guerra de Troya y expone la hipocresía de un mundo gobernado por hombres, quienes la usaron como excusa para ejercer su poder, violencia y ambición.

Teatro Galerías.

8 de noviembre, 21:00 hrs.

$400, $500, $600 y $700.

Jesús Zavala protagoniza la obra de teatro Ahora Después en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Ahora Después

Es una obra de teatro de Guido Zappacosta protagonizada por Jesús Zavala y dirigida por Alonso Íñiguez. La trama aborda la reconstrucción del vínculo de un hijo con su padre. Diego hace un trabajo minucioso para intentar recordar cada instante de lo que fue un lapso crucial para él. Necesita explicárselo, repasarlo y aprenderlo para poder contarlo.

Teatro Galerías.

8 de noviembre, 17:00 hrs.

$400, $500 y $600.

Daniel Habif ofrecerá la conferencia Ascender en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Daniel Habif

Considerado como uno de los mejores y más importantes conferencistas de habla hispana en el mundo, Daniel Habif impartirá la conferencia Ascender. El también escritor suma su influencia a su recorrido por el mundo de la comunicación, los negocios y la publicidad, lo que lo ha llevado a realizar más de 500 conferencias, logrando visitar más de 170 ciudades de 30 países.

Teatro Diana.

9 de noviembre, 18:00 hrs.

De $750 a $1,500.

Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Telmex con Twor Amigos. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Emmanuel y Mijares

Los cantantes regresan a la Perla Tapatía para celebrar 12 años de su espectáculo y gira Twor Amigos. Disfruta de dos leyendas de la música de los 80’s, en una velada inolvidable en la que interpretarán sus grandes éxitos así como sus recientes canciones.

Auditorio Telmex.

13 de noviembre, 21:00 hrs.

De $550 a $3,100.

Andrea Vanzo

Por primera vez se presentará en Guadalajara uno de los pianistas más cautivadores de la escena neoclásica europea, en el marco de su gira Intimacy, para ofrecer un concierto íntimo y emotivo. El artista italiano combina el poder del piano con una narrativa musical inspirada en la naturaleza, el amor y la introspección al interpretar las piezas de su celebrado álbum Intimacy Vol. 1 así como sus nuevas composiciones.

Teatro Diana.

13 de noviembre, 21:00 hrs.

De $550 a $950.

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena darán un concierto juntos en el marco de su tour La gira perfecta. ESPECIAL/CORTESÍA.

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena

Los cantantes mexicanos se presentarán en el escenario tapatío dentro de su tour titulado La gira perfecta, con la que visitarán 10 ciudades del país y 10 ciudades de la Unión Americana. Los cantantes recorrerán los escenarios más importantes de ambos países celebrando que el boleto está más vivo que nunca. Goza de una noche dedicada al romance a través de la música.

Teatro Galerías.

13 de noviembre, 20:30 hrs.

$1,300, $1,500, $2000, $2,200 y $2,500.

Otros Eventos

Charros de Jalisco vs. Cañeros de Los Mochis

Estadio Panamericano de los Charros. 7 de noviembre, 19:30 hrs. 8 de noviembre, 18:00 hrs. Y 9 de noviembre, 17:00 hrs. De $80 a $660. $880 VIP.

Los Parra

Auditorio Telmex. 7 de noviembre, 21:00 hrs. De $350 a $1,700. $2,500 VIP.

Caligaris

Teatro Diana. 7 de noviembre, 21:00 hrs. De $500 a $1,200.

Orquesta de Cámara Alemana de Berlín

Palcco. 7 de noviembre, 20:30 hrs. De $1,150 a $1,650.

Concierto Las Cuatro Estaciones, De Vivaldi a Piazzolla

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 8 de noviembre, 19:30 hrs. De $450 a $700. $800 VIP.

Queen Sinfónico

Teatro Diana. 8 de noviembre, 21:00 hrs. De $600 a $1,200.

Concierto por la memoria

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 8 de noviembre, 20:00 hrs. $500.

Kevin Kaarl

Auditorio Telmex. 8 de noviembre, 21:00 hrs. De $600 a $1,400.

Mesmo Rollo Tour

Teatro Galerías. 9 de noviembre, 12:05 y 16:00 hrs. $300, $400, $700 y $1,000.

Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad

Berrinche Tour. Teatro Diana. 12 de noviembre, 20:30 hrs. De $450 a $1,250.

El Consorcio

Palcco. 13 de noviembre, 20:00 hrs. De $500 a $1,200.

