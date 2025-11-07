Hoy viernes 7 de noviembre la cartelera de cine tapatía estrena programación. Revisa en este espacio cuáles son las películas más importantes que llegan a exhibición en las salas de cine de la ciudad y disfruta la de tu interés en la pantalla grande.

Depredador: Tierras Salvajes

Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi protagonizan Depredador: Tierras salvajes, una nueva entrega de la icónica saga iniciada en 1987. La historia está ambientada en un planeta remoto donde un joven depredador, desterrado por su padre, encuentra una aliada inesperada en Thia, un ser sintético. Dirigida por Dan Trachtenberg, la película combina acción, aventura y humor, explorando nuevas capas emocionales dentro de la serie fílmica de ciencia ficción que renació con Depredador: La presa, también realizada por Trachtenberg.

Toma Nota

Dimitrius Schuster-Koloamatangi es quien interpreta al Depredador. El actor aporta una inédita dimensión emocional al mítico “monstruo”, convirtiéndose en el primer Depredador “con alma”, según afirma el director de la cinta.

Es para ti si…

Te apasionan las sagas clásicas reinventadas con energía, emociones reales y espectaculares escenas de acción.

Roofman: Un buen ladrón

Basada en una historia real, Roofman: Un buen ladrón sigue a Jeffrey Manchester (Channing Tatum), un veterano del ejército que roba restaurantes de McDondald’s entrando por el techo. Por sus singulares fechorías, este hombre termina oculto durante meses en una juguetería de Toys “R” Us. Mientras planea su próximo golpe, inicia un romance con Leigh (Kirsten Dunst), una madre soltera, poniendo en riesgo su anonimato. Una mezcla de crimen, comedia y romance, dirigida con ritmo y carisma por Derek Cianfrance.

Toma Nota

El verdadero “Roofman” vivió escondido seis meses en una tienda de juguetes, pasando desapercibido ante empleados y clientes.

Es para ti si…

Te encantan las historias increíbles pero reales, con toques de humor, emoción y romance.

Sorda

Dirigida por Eva Libertad e interpretada por Miriam Garlo y Álvaro Cervantes, Sorda explora la maternidad y la comunicación desde la experiencia de una mujer que no puede oír. Inspirada en vivencias muy íntimas y reales, la cinta ofrece un retrato sobre los desafíos y la ternura en una pareja que enfrenta la llegada de su primer hijo. Ganadora de reconocimientos en festivales internacionales, su mirada es empática, luminosa y profundamente humana.

La cinta fue premiada este año en el FICG y fue una de las producciones que buscaron representar a España en la carrera por las nominaciones al Oscar.

Toma Nota

La protagonista Miriam Garlo es sorda de nacimiento y es hermana de la directora Eva Libertad.

Es para ti si…

Buscas cine sensible, honesto y con una representación auténtica de la diversidad humana.

Mátate, amor

Jennifer Lawrence protagoniza Mátate, amor, la nueva película de la gran Lynne Ramsay producida por Martin Scorsese. Basada en la novela de Ariana Harwicz, narra la historia de Grace, una escritora y madre joven que se hunde lentamente en la locura, mientras lidia con el aislamiento y la maternidad. La cinta combina intensidad emocional, belleza visual y una actuación magistral de Lawrence, quien hace una poderosa mancuerna con Robert Pattinson.

Toma Nota

La película recibió una ovación de nueve minutos en su estreno mundial en el Festival de Cannes.

Es para ti si…

Te atraen los dramas psicológicos intensos con grandes interpretaciones y dirección autoral.

Hollywoodgate

El periodista egipcio Ibrahim Nash’at arriesga su vida en Hollywoodgate, documental que retrata la toma talibán de una base militar estadounidense tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Filmada durante un año, la cinta revela el caos y la paranoia del nuevo régimen. Ganadora de premios en Zúrich, DocPoint y Nueva Zelanda, es una impactante mirada al poder y la desinformación.

Toma Nota

Estuvo en el shortlist de los premios Oscar 2025, destacándose así entre los 15 documentales más relevantes del año pasado. Se exhibe en la Cineteca FICG.

Es para ti si…

Te interesan los documentales valientes, políticos y con acceso exclusivo a zonas de conflicto.

El Gran Premio: A toda velocidad

Edda, una joven ratona soñadora, logra infiltrarse en la carrera automovilística más importante del mundo disfrazada de su ídolo, Ed. Con la guía de su mentor, enfrentará trampas, rivales y miedos, descubriendo su verdadera fuerza. Dirigida por Waldemar Fast, esta animación combina humor, adrenalina y valores de perseverancia y amistad, ideal para toda la familia.

Toma Nota

Las secuencias de carrera fueron diseñadas con mucho cuidado.

Es para ti si…

Amas las historias familiares llenas de energía, ternura y autos a toda velocidad.

Dollhouse: Muñeca Maldita. ESPECIAL/CINETOPIA.

Dollhouse: Muñeca Maldita

Dirigida por Shinobu Yaguchi, Dollhouse: Muñeca maldita marca su debut en el horror con una historia perturbadora sobre el duelo y lo sobrenatural. Kae, interpretada por Masami Nagasawa, encuentra una muñeca idéntica a su hija fallecida, desatando una serie de eventos inquietantes. Seleccionada en Sitges, combina terror psicológico y exquisita artesanía japonesa.

Toma Nota

La muñeca Aya fue diseñada con técnicas del periodo Edo y expresiones que cambian según el ángulo de la cámara.

Es para ti si…

Disfrutas el terror japonés atmosférico y profundamente inquietante.

Re-Estreno

Crepúsculo. ESPECIAL.

Crepúsculo

El fenómeno juvenil regresa a la gran pantalla. Crepúsculo, dirigida por Catherine Hardwicke y protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, revive la historia de amor entre la humana Bella Swan y el vampiro Edward Cullen. Estrenada en 2008, se convirtió en un hito cultural, iniciando una saga que conquistó a millones y redefinió el romance adolescente moderno.

Toma Nota

No sólo la primera película volverá a los cines, ¡semana tras semana estarán llegando a cartelera todas las cintas de la saga! Búscalas en Cinemex.

Es para ti si…

Quieres revivir una historia icónica de amor eterno, peligro y juventud.

CICLO

La Gran Fiesta del Cine Mexicano se realizará del 7 al 14 de noviembre en Guadalajara. ESPECIAL.

13ª Gran Fiesta del Cine Mexicano

Del 7 al 14 de noviembre Cinemex Sania, el Cine Mayahuel y el Edificio Arroniz del centro tapatío serán las sedes de este evento donde el cine hecho en Jalisco brillará con particular fulgor, gracias a títulos como Brigada 2045, Sobre las olas, Ceremonia, El fin de las primeras veces y No gracias, ya no fumo, entre otros.

Toma Nota

Para conocer su programación, visita lagranfiestadelcinemexicano.com.

Es para ti si…

Quieres sumarte a una celebración que le apuesta al cine local.

