Cuéntanos sobre tu profesión y, ¿desde hace cuánto tiempo la llevas a cabo?“Tengo más de 10 años de experiencia en publicidad digital y producción, y desde hace cinco años me dedico de lleno a la creación de contenido digital”.¿Cómo podrías describir el contenido que realizas?“Mi contenido une tecnología, hacks, creatividad y autenticidad. Me gusta compartir ideas que impulsen a otros a crear desde su contexto y a disfrutar el proceso”.¿Qué te inspira?“Me inspira la vida, con todo su caos, sus pausas y sus momentos simples. Creo que en lo cotidiano está lo más creativo”.Cuéntanos qué es lo que más te gusta de trabajo:“Me encanta poder dedicarme a algo que me apasiona. Es un privilegio que mi trabajo combine todo lo que disfruto: crear, viajar y conectar con personas que admiro”.¿Cuáles son los temas que más te interesan, relacionadas a las marcas con las que has trabajado?“Me interesan los temas de tecnología, skincare y viajes. Me gusta compartirlos desde un enfoque creativo y útil, con hacks que realmente le sirvan a la gente”.¿Cómo organizas tu tiempo?“La realidad es que es uno de mis mayores retos, porque mi trabajo cambia mucho día a día y rompe cualquier rutina. Pero he aprendido a adaptarme y crear estructura dentro del caos”.¿Lo combinas con alguna otra actividad?“Además de crear contenido para mi proyecto, realizo producciones audiovisuales para marcas. Me gusta equilibrar el trabajo frente y detrás de cámara, porque me mantiene creativa”.¿Qué te apasiona?“Crear, contar historias, conectar, y darle sentido a las ideas”.¿Sueño que te gustaría realizar?“Uno de mis sueños es construir una marca propia, algo que refleje mi visión creativa pero aún se está cocinado”.¿Tienes algún proyecto actual que nos quieras compartir?“Claro, actualmente estoy creando un curso digital de edición creativa, donde quiero compartir todo lo que he aprendido sobre cómo contar historias que conecten”.Nombre: Jimena Villaseñor.Edad: 29 años.Profesión: Comunicóloga.Redes sociales: @SoyJimenaConJotaLibro en tu buró: Hábitos Atómicos de James Clear.Hobbies: Fotografía y viajar.Bebida: Latte.Perfume: Loewe woman 01.App: Instagram.Platillo: Hamburguesa.Serie: Game Of Thrones.Película: Whiplash.Básicos de tu closet: Unos tenis cool.No salgo sin: Mi iPhone.Blanco o negro: Blanco.Café o té: Café.CP