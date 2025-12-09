FIL 2025: Blue Jeans comparte "La última vez que pienso en ti"

Blue Jeans, el pseudónimo del autor español Francisco de Paula Fernández González, lleva escribiendo desde 2009 sin parar. La última vez que pienso en ti es su novela 18 y en entrevista para Gente Bien, durante la Feria Internacional del Libro, nos cuenta con una gran sonrisa que acaba de terminar la siguiente novela, es decir la 19. Con un ritmo incesante, el escritor le pide a su editorial Planeta, poder venir a la FIL porque le parece increíble y un orgullo poder participar en esta fiesta de los libros haciéndolo ya por cuarta ocasión.

Blue Jeans es un exitoso escritor español de literatura romántica y policíaca para adolescentes / FOTO: ANTONIO RODRÍGUEZ

Ha tenido toda una vida dedicada a la escritura, que inició con su amor por el periodismo pero su formación es en Derecho. Hizo un máster en Periodismo Deportivo, pero al no encontrar trabajo en lo suyo, se vio inmerso en el camino de las letras. Las editoriales le ofrecieron una oportunidad, por la comunidad que logró en redes sociales con la novela Canciones para Paula, que fue el inicio de todo.

Se siente afortunado al poder dedicarse profesionalmente a la escritura, en las que tiene sagas y trilogías, pero La última vez que pienso en ti es independiente. Su creatividad, disciplina y pasión lo han llevado a saber que la inspiración no existe, sino que la clave es hacer el trabajo todos los días, con fechas de entrega y no se puede atrasar, siempre produciendo para el día siguiente. Tiene el hábito y la estructura.

"Canciones para Paula", una de las trilogías más exitosas en los inicios de este autor español / FOTO: CORTESÍA

La escritura ocupa el 100% de su tiempo, pero crea su propio contenido en redes sociales. Pasa a veces hasta cuatro meses en promoción sin parar de viajar, sin estar un fin de semana en casa. En ocasiones no asiste a eventos porque se concentra en escribir y darle seguimiento a las historias. Levantarse por la mañana temprano, escribir, comer y seguir escribiendo hasta la madrugada.

La saga de libros juveniles de "El Club de los Incomprendidos" de Blue Jeans / FOTO: CORTESÍA

La última vez que pienso en ti es una historia que comienza cuando Blue Jeans va a un festival literario en Barcelona, porque estando ahí se le ocurrió el origen de una novela sobre el sector editorial, que lo conoce y a veces se le considera idílico, pero tiene sus partes menos bonitas y eso le apetecía contar, en el que también hay una muerte de un escritor, también el mundo de los influencers, es un thriller juvenil dentro del sector editorial.

"Si yo he cumplido el sueño de ser escritor, cualquiera puede conseguirlo o lo que quiera hacer, pero trabajando, luchando".



Ya no piensa en los públicos porque lo deja en manos de la editorial, pero llega un momento en que hay que arriesgar y salir de la zona de confort por eso empezó con el thriller juvenil; al ver la portada parece un libro romántico y de fantasía, pero sus lectores podrían llevarse una sorpresa. La editorial le ha permitido toda la libertad creativa en sus historias, siendo él mismo en cada página.

Este sí es un libro único, donde explora el thriller juvenil / FOTO: CORTESÍA

Sobre los temas de pareja, y si afectan en su vida por tantos viajes y trabajo, sonríe al decir que a unos asientos de él está ella, que siempre lo apoya y acompaña cuando puede por su trabajo. Se complementan muy bien, también le encanta el mundo editorial, es mucho más sociable, sus lectores la conocen y reconocen, le piden fotos; ella aporta ideas, críticas, la considera una persona vital para él, valiosa e inteligente.

Concluye diciendo que apenas son 18 libros, pero le falta mucho más por explorar, le faltaría vida para tanto escribir, ha hecho lo que ha querido y le ha gustado, pero está seguro que hay tres cosas que no hará nunca: escribir poesía, textos para niños y novela erótica.

Sobre el deseo de escribir, asegura que mucha gente se obsesiona con publicar a cualquier costo, incluso pagando, pero aconseja que siempre lean las letras pequeñas y sepan lo que están firmando. Todos hemos empezado a escribir porque nos gusta leer, un buen lector debe ser escritor, pero todo llega, es tener paciencia y ponerte a escribir.

Cuenta con gran variedad de títulos dentro de su oferta literaria / FOTO: CORTESÍA

"Estoy con 18 y voy para 19 libros, y aún tengo mucho que aprender, qué contar y hacer y no te puedes estancar. Eso les digo a los chavales, que no crean que se saben todo. Quieren ser famosos antes que escritores, es bueno que te reconozcan y no tanto por los seguidores, sino por tu producción literaria. A veces hay conceptos equivocados, pero voy a los institutos para hablar con los chavales".

AA