FIL 2025: Ana Pérez presenta edición especial de "Terapia para llevar"

"Realmente pienso que tanto en España como aquí, es un libro que hacía falta y que no existía porque está enfocado en gente juvenil, un buen libro para empezar a leer sobre psicología. Es un primer acercamiento hacia la salud mental, a la terapia. Mucha gente a mí me ha dicho que gracias a mí han empezado a ir a terapia y creo que es de lo más bonito que te pueden decir como psicólogo. No es que el mío sea mejor que otros, pero al ser práctico y fácil de leer, un lenguaje sencillo, ilustraciones que he hecho yo para que sea más ameno y divertido. En las ilustraciones aparece una personita que explica lo que le pasa, al principio de cada capítulo, hace que te sientas más identificado y que puedas conectar más con la lectura".

La autora Ana Pérez presentó su libro el 5 de diciembre a las 10:30 en la FIL / FOTO: CLAUDIO JIMENO

¿Es tu primer libro?

"Tengo otros dos, pero mi primer libro fue Terapia para llevar con consejos para llevar tu día a día, está también Cuídate para crecer con herramientas para el autoestima y el último, Tiempo para vivir, con herramientas para gestionar mejor tu tiempo, cambiar hábitos, la productividad, poder encontrar el equilibrio entre tus obligaciones y tu vida, dedicar tiempo a hobbies a la familia. En la FIL están todos mis libros pero este, Terapia para llevar, estrena una edición especial de pasta dura, por eso es la novedad. Como se ha vendido mucho, han dicho que como se acerca Navidad, puede ser un regalo muy bonito, brillante, más especial".



¿Puede ser un acompañamiento para quienes van a terapia?

"Conozco gente que ha empezado a leer psicología gracias a este libro, conozco gente que ha ido terapia por haber leído el libro, conozco gente que con su psicólogo usa el libro en terapia o gente que su psicólogo les ha recomendado el libro para que se lo lea aparte, es un acompañante pero ningún libro sustituye la terapia, es un libro general y el objetivo es que puedas sentirte identificado, comprender cosas, entender por qué, para qué y para que tengas tu proceso personal aparte. Puede ser suficiente, pero creo que también es una puerta de entrada a tu mundo interior".

La autora estuvo feliz al visitar por primera vez la FIL en Guadalajara / FOTO: CLAUDIO JIMENO

¿Qué temas tratas aquí?

"Son 20, están en el índice, los más comunes son la autoexigencia, poner límites, el fracaso, el insomnio, pensamientos intrusivos, el miedo al qué dirán, el miedo al futuro, cómo cerrar ciclos, el uso del teléfono, son 100 herramientas y se van dividiendo por números y son cinco herramientas por capítulo".



¿Qué haces actualmente?

"Sigo estudiando, tengo pacientes pero aún de prácticas, aún no me siento lista para dar terapia, es una responsabilidad muy grande. Yo quiero sentirme realmente bien preparada para trabajar con la salud mental de alguien, es muy delicado, no es un juego, a veces un psicólogo puede ser que muy relevante, le cambias la vida a alguien, yo terminé la carrera hace tres años, hice el máster sanitario en Psicología Clínica y ahorita estoy estudiando Trauma y Apego; al final intento compaginar todo con los libros. Estoy súper agradecida y feliz por lo que estoy viviendo".

Cuando estudiaste psicología, ¿pensabas que lo ibas a mezclar con literatura?

"Yo tenía redes sociales haciendo post y llegó un punto en que empecé a escribir más sobre psicología. Al principio mi cuenta no era así pero fue cambiando".

"Terapia para llevar" cuenta con edición tradicional y otra en pasta dura / FOTO: CLAUDIO JIMENO



¿Cuáles fueron tus expectativas?

"Las ha superado porque ya se han vendido 300 mil libros".



¿Cómo ha sido tu carrera?

"He estado unos años súper agobiada entre estudiando, todo a la vez, han sido tres años muy estresantes en mi vida. Quiero tener un poco más de calma de lo que he logrado, de lo que viene aún no sé nada, quiero descansar de que he escrito tres libros y que están funcionando en toda Latinoamérica y en España. Quiero disfrutar esta etapa y el regalo que me da la vida. Yo empecé estudiando Farmacia y no me gustaba, pero me cambié. Psicología te ayuda profesionalmente, pero también personalmente a entender o comprender por qué actúas así, me parece muy buena carrera para vivir, aunque en un momento fue un drama con mis padres".

