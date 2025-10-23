Artista visual tapatía y autodidacta, Alejandra García y Gutiérrez ha hecho del color y la geometría su lenguaje distintivo. Su obra, marcada por la abstracción y el dinamismo, combina formas geométricas con trazos vibrantes que invitan al espectador a explorar nuevas perspectivas visuales. Aunque su carrera inició en el terreno de la ilustración digital, en los últimos años ha expandido su práctica hacia la pintura y la escultura, buscando constantemente nuevas maneras de materializar su visión artística.

Alejandra García y Gutiérrez: color, forma y movimiento. ESPECIAL

Su talento la ha llevado a colaborar con reconocidas firmas internacionales y publicaciones de prestigio. Su trabajo ha aparecido en Cream Magazine, Wrap Magazine, AD México, Vogue México, Vogue Brasil y Elle México, además de formar parte de campañas para Salvatore Ferragamo (edición limitada 2021), PayPal, Warby Parker, Tequila 1800, Palacio de Hierro, United Colors of Benetton, Mina Storm, Tarta Gelatina y Netflix Latinoamérica, entre otras.

Alejandra García y Gutiérrez: color, forma y movimiento. ESPECIAL

Alejandra García y Gutiérrez: color, forma y movimiento. ESPECIAL

Con una estética que combina lo geométrico, lo multicolor y lo intuitivo, Alejandra concibe el arte como un espacio de exploración y libertad. “Soy una artista autodidacta, en realidad lo que me trajo aquí fue sacar de mi libreta y de mi intimidad lo que llevaba dibujando por mucho tiempo”, compartió en una entrevista para Architectural Digest. Convencida de que el color es el alma de su obra, la artista afirma: “Si tenemos una buena composición de tonos que contrasten y convivan en armonía, lo tenemos todo”.

MR