Fertilidad Integral Guadalajara organiza una sesión con Nicole Antonio

Fertilidad Integral Guadalajara organizó un evento muy especial titulado FI Balance Experience x Nicole Antonio, que consistió en una clase de ejercicio en NFIT Studio

Fertilidad Integral Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Fertilidad Integral Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

En una experiencia pensada para reconectar cuerpo y mente a través del movimiento y el bienestar integral, la anfitriona recibió a las invitadas con una cálida bienvenida para luego dar paso a un espacio para conectar con el cuerpo, comprender el papel de las hormonas en la salud reproductiva y descubrir cómo pequeños cambios en el estilo de vida pueden favorecer el equilibrio físico y emocional.

María Paula Otero y Sharey Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / FI Balance experience x Nicole Antonio

Por ello, tras la bienvenida, las asistentes participaron en una clase de ejercicio guiada por Nicole Antonio para luego escuchar una plática acerca de balance hormonal, eje fundamental del bienestar femenino y pieza clave para una fertilidad saludable.

Nicole Antonio. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Además, se abordaron temas de suplementación y autocuidado, promoviendo una visión integral de la salud femenina. Durante la charla, se ofrecieron smoothies de Roots, que complementaron la experiencia con un toque fresco y saludable.

Sharey Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Evento: FI Balance experience x Nicole Antonio.

Lugar: NFIT Studio.

Fecha: 25 de octubre de 2025.

Invitados: 15.

Fertilidad Integral Guadalajara

Av. Pablo Neruda 2828 Piso 5, Col. Providencia.

Tel. 55 90 20 49 03.

Web: www.fertilidad.com

IG: @clinicafi

