El Chante Spa, el placer de disfrutar una tarde especial

El Chante Spa invitó a clientes y amigos a descubrir en exclusiva la renovación total de sus servicios médicos, estéticos y fisioterapéuticos de vanguardia que transformarán su concepto de cuidado personal

Damián Pastrana, Carlos Miramontes, Verónica Zenteno, Andrés Ortega y Ernesto Morales. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de nvoeimbre 2025

Los anfitriones del evento fueron Damián Pastrana (Médico Estético), Carlos Miramontes (Médico Células Madre y Sueroterapia); Astrid González (La técnica del Venus Legancy) y Alan Andrés Ortega (Fisioterapeuta), todos ellos expertos en su área, recibiendo a cera de 60 invitados, entre ellos a Verónica Zenteno y Ernesto Morales.

El Chante Spa Patria. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Al llegar, les contaron un poco sobre los orígenes y esencia de El Chante, para posteriormente presentar con cada uno de los especialistas los nuevos servicios, aparatología de Venus Legacy, fisioterapia y células madre. Para cerrar la noche disfrutaron de coctelería especial, canapés y tabla de carnes frías, rodeados de la atmósfera musical de un saxofonista.

Damián Pastrana. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Evento: Nuevos servicios de Spa Médico.

Fecha: 31 de octubre.

Lugar: El Chante Spa Patria.

El Chante Spa

D: Av. Patria #160 entre Tizano y Sebastian Bach

T: 387 763 2608 y 09

Carlos Joel Miramontes. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

