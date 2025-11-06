El Chante Spa, el placer de disfrutar una tarde especial

Los anfitriones del evento fueron Damián Pastrana (Médico Estético), Carlos Miramontes (Médico Células Madre y Sueroterapia); Astrid González (La técnica del Venus Legancy) y Alan Andrés Ortega (Fisioterapeuta), todos ellos expertos en su área, recibiendo a cera de 60 invitados, entre ellos a Verónica Zenteno y Ernesto Morales.

El Chante Spa Patria. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Al llegar, les contaron un poco sobre los orígenes y esencia de El Chante, para posteriormente presentar con cada uno de los especialistas los nuevos servicios, aparatología de Venus Legacy, fisioterapia y células madre. Para cerrar la noche disfrutaron de coctelería especial, canapés y tabla de carnes frías, rodeados de la atmósfera musical de un saxofonista.

Damián Pastrana. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Evento: Nuevos servicios de Spa Médico. Fecha: 31 de octubre. Lugar: El Chante Spa Patria.

Carlos Joel Miramontes. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

