Mónica Magaña hace encuentro con mujeres reconociéndolas como agentes de cambio

La diputada Mónica Magaña tuvo un encuentro con más de mil 300 mujeres en Zapopan con quienes ha trabajado de la mano desde hace más de 10 años, y en el que reconoció el trabajo que hacen como agentes de cambio.

Mónica Magaña y Maye Villa.

Al evento también asistieron autoridades como Juan José Frangie, alcalde de Zapopan; Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Jalisco; Andrea Blanco, coordinadora estratégica de Desarrollo Social de Jalisco; Priscilla Franco, secretaria del Sistema de Asistencia Social, y las diputadas Alejandra Giadans, Ana Fernanda San Miguel, Celenia Contreras, Alondra Fausto y María del Refugio Camarena; Michelle Greicha Frangie, presidenta del DIF Zapopan, y Bianca Sunderman, presidenta del DIF Tlajomulco. Además de lideresas sociales como Marissa Velázquez, representante de la comunidad Mazahua en Zapopan, y empresarias como Georgina Gómez Oceguera de Mujeres Empoderadas, Patricia Chávez de Grupo SUMA y Nalledka Vega de Mujeres Empresarias de Alto Impacto, entre muchas más.

En un ambiente de confianza y cercanía, Mónica Magaña compartió con ellas y platicaron sobre salud, inclusión y bienestar social enfocándose en las causas que benefician a las familias como diabetes tipo 1, cáncer infantil, autismo, protección a la infancia y ciudades más humanas e incluyentes. Mónica destacó que el trabajo realizado desde el Congreso ha sido posible gracias a la colaboración de mujeres en instituciones y sociedad, quienes han sido clave para avanzar en leyes que mejoran la vida de las familias jaliscienses.

Juan José Frangie y Mónica Magaña.

Las asistentes también compartieron experiencias, reflexiones y propuestas para seguir impulsando proyectos que fortalezcan la participación de las mujeres en la vida pública y comunitaria con un papel activo desde sus trincheras y continuar con el trabajo en equipo.

"Las mujeres de Zapopan no paramos".

Evento: “Las mujeres de Zapopan no paramos”. Lugar: Zapopan, Jalisco. Fecha: 1 de octubre de 2025. Invitados: Más de mil 300.

