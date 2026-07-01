Emocionadas, felices y con nuevos proyectos por realizar, las graduadas del Colegio Los Altos celebraron con mucho orgullo su etapa de preparatoria. Acompañadas por su familia, lucieron un elegante vestido y su sonrisa para culminar uno de los momentos más significativos que se vive junto a grandes amigas.

La cita fue el 12 de junio en El Viñedo a las 8:00 pm, organizado por el comité integrado por Ninna Gerini, Juliana Celis, Fernanda Núñez, Sofía Sánchez, María José Rico, Mariana Peña, María José Castro, quienes cuidaron cada uno de los detalles para que las 79 graduadas tuvieran una noche inolvidable.

Las graduadas entraron a la graduación con la canción From Now On y durante el evento hubo una mezcla de reggaeton y pop en inglés y terminaron su graduación con el tema We are Young.

El rico menú incluyó lingote de marlín, flautín de ternera, salmón encostrado en salsa thai, filete de res en salsa de pimienta y de postre, mousse de cítricos con chocolate blanco, flanké de nuez, volcán de dulce de leche y chessecake de lotus.

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección del video que representa a toda su generación y las experiencias vividas; hubo también un pink room inspirado en el color rosa que tenía un photobooth, paletas de hielo, algodón de azúcar, alberca de pelotas y otras amenidades. La fiesta continuó porque la siguieron en Terraza Tamariz hasta la madrugada.