Miércoles, 01 de Julio 2026

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Colegio Los Altos el último adiós de la preparatoria

Acompañadas por su familia, las graduadas lucieron un elegante vestido, para culminar uno de los momentos más significativos que se vive junto a grandes amigas

Por: Aracely Aguilera

Inés Heredia y Regina Bravo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Inés Heredia y Regina Bravo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Annie Ávila. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Annie Ávila. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Celina Camarena, Raymundo y Michelle Tostado. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Celina Camarena, Raymundo y Michelle Tostado. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Miguel Reyes, Sara Reyes y Zaida Torres. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Miguel Reyes, Sara Reyes y Zaida Torres. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Alfredo Ávila y Erika Limón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alfredo Ávila y Erika Limón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

André Rodríguez y Ninna Gerini. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

André Rodríguez y Ninna Gerini. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Maye Villa, Luciana y Pablo Lemus. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Maye Villa, Luciana y Pablo Lemus. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Javier Castellanos e Ivanna Corcuera. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Javier Castellanos e Ivanna Corcuera. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Majo Gómez y Luis Plasencia. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Majo Gómez y Luis Plasencia. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Regina Carral y María Andrade. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Regina Carral y María Andrade. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Majo Gómez y María Montelongo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Majo Gómez y María Montelongo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Macari Hernández Ortiz y Regina Cortázar. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Macari Hernández Ortiz y Regina Cortázar. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

María Montelongo y Valeria Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

María Montelongo y Valeria Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Paola Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paola Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Bruno Palme Leaño y Bianca Gerini Aviña. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Bruno Palme Leaño y Bianca Gerini Aviña. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Ximena Manzur y Mariana Morales. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Ximena Manzur y Mariana Morales. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Verónica Paredes, Ana Paula y Marcos Malagón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Verónica Paredes, Ana Paula y Marcos Malagón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Jimena Gómez y Camila García. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Jimena Gómez y Camila García. GENTE BIEN JALISCO / Graduación del Colegio Los Altos

Emocionadas, felices y con nuevos proyectos por realizar, las graduadas del Colegio Los Altos celebraron con mucho orgullo su etapa de preparatoria. Acompañadas por su familia, lucieron un elegante vestido y su sonrisa para culminar uno de los momentos más significativos que se vive junto a grandes amigas.

La cita fue el 12 de junio en El Viñedo a las 8:00 pm, organizado por el comité integrado por Ninna Gerini, Juliana Celis, Fernanda Núñez, Sofía Sánchez, María José Rico, Mariana Peña, María José Castro, quienes cuidaron cada uno de los detalles para que las 79 graduadas tuvieran una noche inolvidable.

Las graduadas entraron a la graduación con la canción From Now On y durante el evento hubo una mezcla de reggaeton y pop en inglés y terminaron su graduación con el tema We are Young.

El rico menú incluyó lingote de marlín, flautín de ternera, salmón encostrado en salsa thai, filete de res en salsa de pimienta y de postre, mousse de cítricos con chocolate blanco, flanké de nuez, volcán de dulce de leche y chessecake de lotus.

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección del video que representa a toda su generación y las experiencias vividas; hubo también un pink room inspirado en el color rosa que tenía un photobooth, paletas de hielo, algodón de azúcar, alberca de pelotas y otras amenidades. La fiesta continuó porque la siguieron en Terraza Tamariz hasta la madrugada.

Evento: Graduación del Colegio Los Altos.

Fecha: Viernes 12 de junio.

Lugar: El Viñedo.

Graduadas: 79.

Temas

  • Graduación
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