Martes, 26 de Mayo 2026

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Sofía Hernández, ideas con identidad

Sofía entiende la creatividad como una manera de conectar con los demás. Cada idea, campaña o proyecto lleva algo de su sello

Por: Christian Pérez

Esta semana en Talent Alert: Sofía Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Esta semana en Talent Alert: Sofía Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Para Sofía Hernández, las marcas más interesantes son las que logran transmitir algo antes de decir una sola palabra. Esa sensibilidad por la estética, la comunicación y las emociones ha definido el camino creativo de la joven tapatía de 22 años, actualmente estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Panamericana.

Esta semana en Talent Alert: Sofía Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Talentos tapatíos

Su universo gira alrededor del branding, la identidad visual y la creación de conceptos con intención. Primero lo descubrió a través de Ōprema Joyería, un proyecto que comenzó como una extensión natural de su creatividad y terminó convirtiéndose en una parte esencial de su identidad. Después llegó NÜDO, su agencia de publicidad y contenido digital, desde donde desarrolla proyectos relacionados con moda, relaciones públicas y estrategia creativa.

Esta semana en Talent Alert: Sofía Hernández. GENTE BIEN JALISCO / @sofia.hernandezzm

“Siempre me ha gustado transformar ideas en experiencias visuales y emocionales, desde una marca hasta una campaña o proyecto personal. Me encanta todo lo relacionado con estética, comunicación, moda y branding”

Inspirada por personas que construyen desde una esencia auténtica y no desde tendencias pasajeras, Sofía entiende la creatividad como una manera de conectar con los demás. Cada idea, campaña o proyecto lleva algo de su sello: sensibilidad visual, intuición y una estética impecable que deja huella sin necesidad de exagerar.

Esta semana en Talent Alert: Sofía Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Síguela en Instagram: @sofia.hernandezzm

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