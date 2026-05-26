Para Sofía Hernández, las marcas más interesantes son las que logran transmitir algo antes de decir una sola palabra. Esa sensibilidad por la estética, la comunicación y las emociones ha definido el camino creativo de la joven tapatía de 22 años, actualmente estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Panamericana.

Esta semana en Talent Alert: Sofía Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Talentos tapatíos

Su universo gira alrededor del branding, la identidad visual y la creación de conceptos con intención. Primero lo descubrió a través de Ōprema Joyería, un proyecto que comenzó como una extensión natural de su creatividad y terminó convirtiéndose en una parte esencial de su identidad. Después llegó NÜDO, su agencia de publicidad y contenido digital, desde donde desarrolla proyectos relacionados con moda, relaciones públicas y estrategia creativa.

Esta semana en Talent Alert: Sofía Hernández. GENTE BIEN JALISCO / @sofia.hernandezzm

“Siempre me ha gustado transformar ideas en experiencias visuales y emocionales, desde una marca hasta una campaña o proyecto personal. Me encanta todo lo relacionado con estética, comunicación, moda y branding”

Inspirada por personas que construyen desde una esencia auténtica y no desde tendencias pasajeras, Sofía entiende la creatividad como una manera de conectar con los demás. Cada idea, campaña o proyecto lleva algo de su sello: sensibilidad visual, intuición y una estética impecable que deja huella sin necesidad de exagerar.

Esta semana en Talent Alert: Sofía Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Síguela en Instagram: @sofia.hernandezzm