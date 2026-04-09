Hay personalidades que simplemente fluyen, y Regina González Salman es una de ellas. A sus 24 años, esta multifacética y talentosa tapatía ha sabido construir un camino donde la creatividad, la autenticidad y la intención van de la mano.

Esta semana en Talent Alert: Regina Salman. GENTE BIEN JALISCO / @jonathancm.ph

Con una formación en Mercadotecnia y Diseño Gráfico Digital, Regina aporta su visión clara en cada proyecto que toca. Actualmente se desempeña como conductora en Copa Jalisco, donde ha crecido durante más de seis años, mientras expande su presencia en áreas como: modelaje, actuación y creación de contenido enfocado en lifestyle y crecimiento personal.

En 2022, su paso por Miss México marcó un antes y un después en su vida, llevándola a apostar por una marca personal más alineada con quién es y sobre todo, hacia dónde quiere ir.

Esta semana en Talent Alert: Regina Salman. GENTE BIEN JALISCO / @jonathancm.ph

Y es que, más allá de los roles, hay algo en ella que conecta rápidamente con sus seguidores: esa forma cercana y genuina de compartir su día a día. Regina no solo busca estar frente a cámara, sino crear proyectos con propósito y generar impacto desde lo que comunica.

Hoy, Regina representa a una generación que sabe creer en sí misma, que evoluciona y que entiende con claridad que el verdadero crecimiento empieza desde adentro. Porque cuando crees en ti, todo empieza a alinearse a tu favor.

Esta semana en Talent Alert: Regina Salman. GENTE BIEN JALISCO / @jonathancm.ph

CP