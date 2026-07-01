Miércoles, 01 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Talentos Tapatíos

María Ladrón de Guevara y Bellum House: Una propuesta floral con visión creativa

Desde la selección de flores hasta la presentación visual y entrega de cada proyecto terminado, María encuentra la inspiración en disciplinas como el interiorismo, el diseño gráfico y la decoración

Por: Christian Pérez

María Ladrón de Guevara y Bellum House son los protagonistas de esta edición en Talent Alert. GENTE BIEN JALISCO

María Ladrón de Guevara y Bellum House son los protagonistas de esta edición en Talent Alert. GENTE BIEN JALISCO

Con solo 26 años, María Ladrón de Guevara de Aguinaga ha construido un proyecto que refleja con naturalidad muchas de las cosas que más disfruta: el diseño, la decoración, la creatividad y la posibilidad de crear experiencias memorables a través de las flores. Como fundadora de Bellum House, esta talentosa tapatía ha convertido un gusto personal en una marca que sigue creciendo junto a ella.

Bellum House es el proyecto detrás de la tapatía María Ladrón de Guevara. GENTE BIEN JALISCO / Talent Alert

Egresada del Ciencias y estudiante del ITESO, María se define como una persona alegre, positiva y con una fuerte motivación por crecer tanto en el ámbito profesional como personal, una búsqueda constante que la ha llevado a desarrollar una propuesta propia dentro del mundo floral, donde cada arreglo se convierte en una oportunidad para explorar sus nuevas ideas y formas de expresión.

María Ladrón de Guevara. GENTE BIEN JALISCO / @bellum.house

Uno de los aspectos que más disfruta de su trabajo es la libertad de crear y la confianza de sus clientes. Desde la selección de flores hasta la presentación visual y entrega de cada proyecto terminado, encuentra la inspiración en disciplinas como el interiorismo, el diseño gráfico y la decoración. Esa combinación ha permitido que Bellum House desarrolle una identidad reconocible y novedosa.

Actualmente, María busca llevar su propuesta al mundo de los eventos, una meta que representa el siguiente paso para la marca. Con una visión clara, una energía contagiosa y una gran capacidad para reinventarse, continúa construyendo su camino dentro de una industria donde el buen gusto, la creatividad y el trabajo continuo hacen la diferencia.

CP 

Temas

  • Talent Alert
  • María Ladrón de Guevara
  • Bellum House
  • Flores
  • Guadalajara
  • Eventos
  • Tapatías
  • Emprendoras
  • Globos
  • Decoración
  • Diseño Floral
  • Talentos tapatíos
  • Christian Pérez

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones