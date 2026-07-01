Con solo 26 años, María Ladrón de Guevara de Aguinaga ha construido un proyecto que refleja con naturalidad muchas de las cosas que más disfruta: el diseño, la decoración, la creatividad y la posibilidad de crear experiencias memorables a través de las flores. Como fundadora de Bellum House, esta talentosa tapatía ha convertido un gusto personal en una marca que sigue creciendo junto a ella.

Bellum House es el proyecto detrás de la tapatía María Ladrón de Guevara. GENTE BIEN JALISCO / Talent Alert

Egresada del Ciencias y estudiante del ITESO, María se define como una persona alegre, positiva y con una fuerte motivación por crecer tanto en el ámbito profesional como personal, una búsqueda constante que la ha llevado a desarrollar una propuesta propia dentro del mundo floral, donde cada arreglo se convierte en una oportunidad para explorar sus nuevas ideas y formas de expresión.

María Ladrón de Guevara. GENTE BIEN JALISCO / @bellum.house

Uno de los aspectos que más disfruta de su trabajo es la libertad de crear y la confianza de sus clientes. Desde la selección de flores hasta la presentación visual y entrega de cada proyecto terminado, encuentra la inspiración en disciplinas como el interiorismo, el diseño gráfico y la decoración. Esa combinación ha permitido que Bellum House desarrolle una identidad reconocible y novedosa.

Actualmente, María busca llevar su propuesta al mundo de los eventos, una meta que representa el siguiente paso para la marca. Con una visión clara, una energía contagiosa y una gran capacidad para reinventarse, continúa construyendo su camino dentro de una industria donde el buen gusto, la creatividad y el trabajo continuo hacen la diferencia.

CP