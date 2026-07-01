La Generación 2026 The American School Foundation of Guadalajara, A.C. celebró su graduación en junio, el día 12 se llevó a cabo el acto académico en las instalaciones del colegio, donde se les hizo entrega de su diploma de high school así como su certificado de bachillerato.

El presídium estuvo conformado por Alondra Velasco, directora del Programa Mexicano; Moisés Hernández, presidente del Consejo de Asociados; Carlos D. Wolstein, presidente del Consejo de Directores; Gregory Bernsteen, jefe de la Sección Consular del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara; David C. McGrath, director general; Brian Joel Zink, director de High School; y Joelle Hernández, subdirectora de High School. También estuvieron presentes profesores, directivos y padres de familia.

La ceremonia comenzó con el ingreso de banderas, del presídium y de los graduados, para después interpretar los himnos nacionales de México y Estados Unidos. Tras la bienvenida, se escucharon los discursos del presídium para luego entregar los diplomas.

Durante la ceremonia hubo intervenciones musicales, se celebraron los logros de los 89 estudiantes, se reconoció la excelencia académica, el liderazgo, el servicio a la comunidad, las artes, el deporte y la innovación. La Asociación de Padres de Familia, encabezada por su presidenta Sofía Álvarez del Castillo, junto con las coordinadoras de la misma Angélica Ontiveros, Lucía Espinosa y Lee Ann Mastera, hizo entrega de un anillo de graduación a cada egresado. Mientras que la Asociación de Exalumnos representada por Carlos Albarrán y Alejandra Romano entregó sus credenciales de ex alumnos activas.

Para celebrar la conclusión de esta etapa, los egresados organizaron una gran fiesta el 13 de junio en Hacienda La Escoba, donde estuvieron acompañados de sus papás, familiares y amigos para disfrutar y divertirse con la música en vivo de un DJ.

A su llegada, los invitados recibieron un cantarito de bienvenida, mientras que la cena consistió en un menú de tres tiempos acompañado por coctelería. Los jóvenes vivieron una gran velada al lado de sus seres queridos, festejando la conclusión de una etapa estudiantil.

Los egresados continuarán sus estudios superiores en prestigiosas universidades de México, Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países.