Miércoles, 01 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Graduación

Generación 2026 The American School Foundation of Guadalajara, A.C.

Para celebrar la conclusión de esta etapa, los egresados organizaron una gran fiesta el 13 de junio en Hacienda La Escoba

Por: Xochitl Martínez

Majo Pelayo, Victoria Lizárraga y Paloma Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Majo Pelayo, Victoria Lizárraga y Paloma Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Leonardo Gómez y Mirko Sestak. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Leonardo Gómez y Mirko Sestak. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Matías Morán y Renata Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Matías Morán y Renata Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Fernanda Segura, Emma Rodríguez y Aurelio Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Fernanda Segura, Emma Rodríguez y Aurelio Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Roxana Toledo y Mariela Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Roxana Toledo y Mariela Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Marisa Preciado y Diego Robles Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Marisa Preciado y Diego Robles Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Isabella Calderón y Pedro Palencia. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Isabella Calderón y Pedro Palencia. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Andrés Durán y María Nieves Flores. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Andrés Durán y María Nieves Flores. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Gaétan de Font-Réaulx, Juan Pedro Maldonado y Moisés Benuzillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Gaétan de Font-Réaulx, Juan Pedro Maldonado y Moisés Benuzillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Sofía Robles y María Paula Robles.GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Sofía Robles y María Paula Robles.GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Gabriela Hernández y Victoria Zambrano. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Gabriela Hernández y Victoria Zambrano. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Andrés Durán y María Nieves Flores. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Andrés Durán y María Nieves Flores. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Monique y Naomi Frey. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Monique y Naomi Frey. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Santiago Corta y Valeria Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Santiago Corta y Valeria Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Marisa Gómez e Iker Salinas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Marisa Gómez e Iker Salinas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Francisco Guerra Baruqui, Ivanna Guerra y Claudia Castañeda. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Francisco Guerra Baruqui, Ivanna Guerra y Claudia Castañeda. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

María y Álvaro Favier. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

María y Álvaro Favier. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Andrés Durán, Andrés de la Torre y Andrés Rubio. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Andrés Durán, Andrés de la Torre y Andrés Rubio. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Iñigo García de Quevedo, Alex Maldonado, Alex Vázquez y Santiago Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Iñigo García de Quevedo, Alex Maldonado, Alex Vázquez y Santiago Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Regina Campos Levin y Pedro Palencia. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Regina Campos Levin y Pedro Palencia. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Diego Robles Preciado y Marisa Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Diego Robles Preciado y Marisa Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Cristina y Jorge Robles. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Cristina y Jorge Robles. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Hanna Maldonado y Carlos Maldonado. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Hanna Maldonado y Carlos Maldonado. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Cristina Blanco y Sofía Robles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Cristina Blanco y Sofía Robles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Charly de la Torre, Andrés de la Torre y Marcela Hernández. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Charly de la Torre, Andrés de la Torre y Marcela Hernández. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Matías Moran y Eduardo Palacio. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Matías Moran y Eduardo Palacio. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Alejandro Navarro Espinosa y Lucia Espinosa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Alejandro Navarro Espinosa y Lucia Espinosa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Álvaro y María Favier. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Álvaro y María Favier. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Emilia Rosas y Lucia Rosas. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Emilia Rosas y Lucia Rosas. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Sebastián Rancaño y Eva Petocz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Sebastián Rancaño y Eva Petocz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

María José Pelayo Tapia. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

María José Pelayo Tapia. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

José Manuel Rosas, Alejandra Ferre y Mateo Rosas. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

José Manuel Rosas, Alejandra Ferre y Mateo Rosas. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Carlota Fernández del Valle Valencia y Paula Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Carlota Fernández del Valle Valencia y Paula Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Shelly Benuzillo y Evie Bemaras. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Shelly Benuzillo y Evie Bemaras. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Fernando Salcedo y María Schraidt. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Fernando Salcedo y María Schraidt. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Mía Moragrega Cañas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Mía Moragrega Cañas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026

Alexa Rodríguez, Zyanya Moragrega, Fernanda Rubio y Pía González. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Alexa Rodríguez, Zyanya Moragrega, Fernanda Rubio y Pía González. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Liliana Lavin y Alejandro Maldonado. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

Liliana Lavin y Alejandro Maldonado. GENTE BIEN JALISCO / Graduación de la Generación 2026

La Generación 2026 The American School Foundation of Guadalajara, A.C. celebró su graduación en junio, el día 12 se llevó a cabo el acto académico en las instalaciones del colegio, donde se les hizo entrega de su diploma de high school así como su certificado de bachillerato.

El presídium estuvo conformado por Alondra Velasco, directora del Programa Mexicano; Moisés Hernández, presidente del Consejo de Asociados; Carlos D. Wolstein, presidente del Consejo de Directores; Gregory Bernsteen, jefe de la Sección Consular del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara; David C. McGrath, director general; Brian Joel Zink, director de High School; y Joelle Hernández, subdirectora de High School. También estuvieron presentes profesores, directivos y padres de familia.

La ceremonia comenzó con el ingreso de banderas, del presídium y de los graduados, para después interpretar los himnos nacionales de México y Estados Unidos. Tras la bienvenida, se escucharon los discursos del presídium para luego entregar los diplomas.

Durante la ceremonia hubo intervenciones musicales, se celebraron los logros de los 89 estudiantes, se reconoció la excelencia académica, el liderazgo, el servicio a la comunidad, las artes, el deporte y la innovación. La Asociación de Padres de Familia, encabezada por su presidenta Sofía Álvarez del Castillo, junto con las coordinadoras de la misma Angélica Ontiveros, Lucía Espinosa y Lee Ann Mastera, hizo entrega de un anillo de graduación a cada egresado. Mientras que la Asociación de Exalumnos representada por Carlos Albarrán y Alejandra Romano entregó sus credenciales de ex alumnos activas.

Para celebrar la conclusión de esta etapa, los egresados organizaron una gran fiesta el 13 de junio en Hacienda La Escoba, donde estuvieron acompañados de sus papás, familiares y amigos para disfrutar y divertirse con la música en vivo de un DJ.

A su llegada, los invitados recibieron un cantarito de bienvenida, mientras que la cena consistió en un menú de tres tiempos acompañado por coctelería. Los jóvenes vivieron una gran velada al lado de sus seres queridos, festejando la conclusión de una etapa estudiantil.

Los egresados continuarán sus estudios superiores en prestigiosas universidades de México, Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países.

Evento: Graduación de la Generación 2026.

Lugar: The American School Foundation of Guadalajara, A.C. y Hacienda La Escoba.

Fecha: 12 y 13 de junio de 2026.

Invitados: Alrededor de Mil 450.

Temas

  • Graduación
  • The American School Foundation of Guadalajara
  • A.C.
  • Hacienda La Escoba
  • Majo Pelayo
  • Victoria Lizárraga
  • Paloma Castellanos
  • Victoria Lizárraga y Paloma Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de julio 2026 Isabella Calderón y Pedro Palencia. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno Isabella Calderón
  • Pedro Palencia
  • Isabella Calderón
  • Leonardo Gómez
  • Mirko Sestak
  • Matías Morán
  • Renata Rui
  • Fernanda Segura
  • Emma Rodríguez
  • Aurelio Rodríguez
  • Roxana Toledo
  • Mariela Gómez
  • Marisa Preciado
  • Diego Robles Preciado
  • Andrés Durán
  • María Nieves Flores
  • Gaétan de Font-Réaulx
  • Juan Pedro Maldonado
  • Moisés Benuzillo
  • Sofía Robles
  • María Paula Robles
  • Gabriela Hernández
  • Victoria Zambrano
  • Monique
  • Naomi Frey
  • Santiago Corta
  • Valeria Ruiz
  • Marisa Gómez
  • Iker Salinas
  • Francisco Guerra Baruqui
  • Ivanna Guerra
  • Claudia Castañeda
  • María
  • Álvaro Favier
  • Andrés de la Torre
  • Andrés Rubio
  • Iñigo García de Quevedo
  • Alex Maldonado
  • Alex Vázquez
  • Santiago Gutiérrez
  • Regina Campos Levin
  • Cristina
  • Jorge Robles
  • Hanna Maldonado
  • Carlos Maldonado
  • Cristina Blanco
  • Sofía Roble
  • Charly de la Torre
  • Marcela Hernández
  • Matías Moran
  • Eduardo Palacio
  • Alejandro Navarro Espinosa
  • Lucia Espinosa
  • Álvaro
  • María Favier
  • Emilia Rosas
  • Lucia Rosas
  • Sebastián Rancaño
  • Eva Petocz
  • María José Pelayo Tapia
  • José Manuel Rosas
  • Alejandra Ferre
  • Mateo Rosas
  • Carlota Fernández del Valle Valencia
  • Paula Hernández
  • Shelly Benuzillo
  • Evie Bemaras
  • Fernando Salcedo
  • María Schraidt
  • Mía Moragrega Cañas
  • Alexa Rodríguez
  • Zyanya Moragrega
  • Fernanda Rubio
  • Pía González
  • Liliana Lavin
  • Alejandro Maldonado
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones