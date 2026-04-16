Entre el performance, la danza, el teatro y la producción, Begoña Malo se ha consolidado como una de esas figuras creativas que hacen de la escena un territorio de libertad, placer y experimentación. Originaria de Guadalajara, su trabajo se distingue por moverse entre el juego, el absurdo, el detalle y la improvisación, siempre con una mirada profundamente viva y expansiva.

Esta semana en Talent Alert: Begoña Malo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Bailarina, actriz, performer y productora, ha construido un camino artístico donde el cuerpo se vuelve un vehículo de revelación. Su exploración escénica está marcada por la búsqueda del goce a través de lo caótico y lo dionisíaco, una línea que la llevó a crear La Malo, un personaje con el que da rienda suelta a propuestas de neo burlesque cargadas de fuerza, sensualidad y personalidad.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en distintas producciones de teatro y danza, colaborando con nombres como Luis “Mosco” Aguilar, Xésar Tena, Renee de Pedro, Adrian Look y Karen Lugo, entre otros. Su presencia también se ha extendido al terreno audiovisual con participaciones en videodanzas, videoclips y cortometrajes.

Esta semana en Talent Alert: Begoña Malo. GENTE BIEN JALISCO / @__lamalo

En su faceta como productora, ha formado parte de importantes festivales y eventos como Despertares Gala de Ballet, el Desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México, la Muestra de Teatro Estatal y Nacional y el Festival Internacional de Danza Jalisco.

En 2021 fundó Nomeolvides, una productora desde la que ha impulsado residencias con artistas internacionales y proyectos interdisciplinarios como Noches de Duende, La incapacidad de decir no y 7 voces.

Su más reciente retoño creativo es Venus Mía, un cabaret realizado junto a Lyna Inda y Yamila Casella, que explora el deseo a través de los 12 signos del zodiaco.

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JG