Luis Niebla ha encontrado en la lectura una forma de crear comunidad. Conocido en redes sociales como @loslibrosdeluisn, este creador de contenido tapatío se ha convertido en un referente para quienes buscan recomendaciones literarias, reflexiones y una manera más cercana de reconectar con los libros.Desde Guadalajara, Luis comparte fragmentos, reseñas y pensamientos que invitan a leer sin solemnidad, acercando la literatura a nuevas generaciones y demostrando que los libros también pueden dialogar con el lenguaje digital. Su proyecto destaca por la constancia, la curaduría personal y un enfoque honesto que privilegia el gusto por la lectura como experiencia cotidiana.Su trabajo lo ha llevado a formar parte de espacios culturales de gran relevancia, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde ha participado en actividades dirigidas a públicos jóvenes, consolidando su papel como promotor cultural dentro y fuera de redes sociales.Hoy, @loslibrosdeluisn no solo recomienda títulos: construye una comunidad que celebra la lectura como un acto íntimo, libre y contemporáneo, posicionándolo como uno de los talentos tapatíos que están transformando la manera en que se vive la cultura literaria en la ciudad. MR