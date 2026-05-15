Para Alejandra Castañeda González, la creatividad también se puede saborear. Originaria de Guadalajara y licenciada en Administración y Hospitalidad, ha encontrado en la repostería personalizada una forma de expresión que combina diseño, detalle y emoción.

Al frente de VOALE, su marca de pasteles y postres personalizados, Alejandra crea piezas únicas para acompañar algunos de los momentos más especiales en la vida de las personas. Más que elaborar postres, su propuesta busca convertir cada celebración en una experiencia memorable, donde cada detalle tenga un significado.

Alejandra Castañeda transforma emociones en dulces experiencias. CORTESÍA

Alejandra Castañeda transforma emociones en dulces experiencias. CORTESÍA

Curiosamente, su camino en la repostería comenzó de manera inesperada. Durante un año sabático decidió tomar un curso, aunque en realidad su interés inicial estaba en la cocina salada. Sin imaginarlo, ahí descubrió un talento y una pasión que terminarían por cambiar su rumbo profesional y convertirse en su proyecto de vida.

Alejandra Castañeda transforma emociones en dulces experiencias. CORTESÍA

Creativa, apasionada y perfeccionista, Alejandra se inspira todos los días en la posibilidad de formar parte de recuerdos importantes. Su mantra, “Haz todo con pasión y el resultado hablará por sí solo”, guía cada proyecto que realiza en VOALE.

Constante, disciplinada y comprometida con generar un impacto positivo, Alejandra continúa creciendo con la ilusión de llevar su marca cada vez más lejos.

Sigue su proyecto en Instagram @voale.reposteria

MR