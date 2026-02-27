SuBiré® Business School: Formación íntegra que trasciende

Desde su fundación se ha integrado la excelencia académica, educación financiera, deporte, cultura y vida en el campo como parte esencial de su modelo educativo.Actualmente cuenta con certificaciones nacionales e internacionales College Board, que la reconoce como “Escuela de Alta Calidad Académica” y dos campus ubicados en Zona Real y Santa Anita.Su filosofía se basa en formar personas íntegras con valores católicos, sentido de trascendencia y enfoque emprendedor. En alianza con los padres de familia busca desarrollar alumnos inteligentes, éticos, humanistas y competitivos, capaces de transformar positivamente su entorno. Asimismo promueve la disciplina positiva, la autorregulación y la formación en valores cristianos.Las instalaciones en ambos campus están conformadas por una superficie de 10 hectáreas, granja didáctica agrícola y ganadera; laboratorios de física, química, biología, robótica y TIC; salón de business school y media lab; alberca techada, gimnasio, equipo de spinning, canchas deportivas, auditorio, biblioteca, capilla, consultorio médico, tecnología en aulas, salón de psicomotricidad, salón de jazz con duela, salón de canto y juegos, cafetería, comedor, plataforma interna, transporte escolar gratuito y circuito vial interno.Es importante resaltar que también realizan un campamento tortuguero en Mayto, Jalisco; intercambios internacionales a Estados Unidos y China así como viajes académicos, y destaca por ser una escuela con educación sustentable y ecológica, además de tener el programa CRE (Creatividad e Innovación).JG