SuBiré® Business School: Formación íntegra que trasciende

Desde su fundación se ha integrado la excelencia académica, educación financiera, deporte, cultura y vida en el campo como parte esencial de su modelo educativo.

Actualmente cuenta con certificaciones nacionales e internacionales College Board, que la reconoce como “Escuela de Alta Calidad Académica” y dos campus ubicados en Zona Real y Santa Anita.

Su filosofía se basa en formar personas íntegras con valores católicos, sentido de trascendencia y enfoque emprendedor. En alianza con los padres de familia busca desarrollar alumnos inteligentes, éticos, humanistas y competitivos, capaces de transformar positivamente su entorno. Asimismo promueve la disciplina positiva, la autorregulación y la formación en valores cristianos.

Las instalaciones en ambos campus están conformadas por una superficie de 10 hectáreas, granja didáctica agrícola y ganadera; laboratorios de física, química, biología, robótica y TIC; salón de business school y media lab; alberca techada, gimnasio, equipo de spinning, canchas deportivas, auditorio, biblioteca, capilla, consultorio médico, tecnología en aulas, salón de psicomotricidad, salón de jazz con duela, salón de canto y juegos, cafetería, comedor, plataforma interna, transporte escolar gratuito y circuito vial interno.

Es importante resaltar que también realizan un campamento tortuguero en Mayto, Jalisco; intercambios internacionales a Estados Unidos y China así como viajes académicos, y destaca por ser una escuela con educación sustentable y ecológica, además de tener el programa CRE (Creatividad e Innovación).

SuBiré® Business School Zapopan, campus Zona Real Paseo de la Estrella 857, Solares Residencial. Zapopan, Jalisco. Tel. (33) 30 01 48 00. WhatsApp: (33) 14 19 96 10. Página Web: subire.mx SuBiré® Business School, campus Santa Anita Camino Real a San Isidro 1900, San Agustín. Tel. (33) 50 23 91 00. WhatsApp: (33) 22 22 59 59. Página Web: subiresantaanita.mx

