Coctel de bienvenida: Celebran más de medio siglo de historia, tradición y amistad

Jugadores, socios e invitados especiales se dieron cita el pasado 17 de febrero en Las Cañadas Country Club para disfrutar del tradicional cóctel de bienvenida del 56° Torneo Anual de Golf.

Desde las primeras horas de la tarde, el club comenzó a recibir a los asistentes, quienes fueron llegando para reencontrarse, compartir anécdotas y celebrar la continuidad de un torneo que, a lo largo de más de cinco décadas, ha forjado una sólida tradición de competencia, amistad y convivencia.

Entre brindis y conversaciones, se evocaron memorias de ediciones pasadas y se anticipó la emoción de los días de juego que estaban por comenzar.

En un ambiente distinguido y relajado, característico de Las Cañadas, los jugadores disfrutaron de una agradable velada acompañada de bebidas y momentos de camaradería, reafirmando los lazos que han hecho de este torneo mucho más que una competencia deportiva: un punto de encuentro anual entre generaciones de golfistas y amigos.

La reunión, que dio inicio a las 18:00 horas, permitió a los participantes prepararse anímicamente para la semana de retos en el campo, donde la precisión, la estrategia y el espíritu deportivo serían protagonistas.

Así, entre sonrisas, saludos y el entusiasmo compartido, quedó oficialmente inaugurado el ambiente festivo que acompañaría al 56° Aniversario del Torneo Anual de Golf de Las Cañadas Country Club.

