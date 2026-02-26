Jueves, 26 de Febrero 2026

María & Juan Manuel, una boda inolvidable

María y Juan Manuel se conocieron en Nueva Zelanda, durante un viaje de amigos. Ya de regreso en Guadalajara, comenzaron su historia 

Por: Aracely Aguilera

María Gradilla  y Juan Manuel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Juanro Velázquez y María Emilia Torres. GENTE BIEN JALISCO / Boda de María Isabel Gradilla y Juan Manuel Fernández

María Gradilla  y Juan Manuel. GENTE BIEN JALISCO /  E. Escamilla

Rosalía Guzmán y Alfredo Hidalgo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Silke Hartleben y Daniel Barba. GENTE BIEN JALISCO / Boda de María Isabel Gradilla y Juan Manuel Fernández

Alexa Gómez y Alejandro Aceves. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Abraham Gradilla Briseño, Marco G. Damy, Isabel Briseño y Misael Gradilla Briseño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Sally Rangel. GENTE BIEN JALISCO / Boda de María Isabel Gradilla y Juan Manuel Fernández

Karla Palencia Franco. GENTE BIEN JALISCO /  E. Escamilla

Ana Elena Santana y Néstor de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Lorenza Luquín,Jorge Lupercio y Sandro Cruz. GENTE BIEN JALISCO / Boda de María Isabel Gradilla y Juan Manuel Fernández

Karla Michelle Fernández Palencia, Karla Palencia Franco y Estefanía Fernández Palencia. GENTE BIEN JALISCO /  E. Escamilla

María Gradilla. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Óscar Domínguez y Taide Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Boda de María Isabel Gradilla y Juan Manuel Fernández

GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Arantza Bribiesca Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

GENTE BIEN JALISCO / Boda de María Isabel Gradilla y Juan Manuel Fernández

María Gradilla  y Juan Manuel. GENTE BIEN JALISCO /  E. Escamilla

Marisol Montero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Después de seis años de novios y de recibir una romántica propuesta de matrimonio en la montaña de Salt Lake City esquiando en 2024, María Isabel Gradilla Briseño y Juan Manuel Fernández Palencia, llegaron al altar de la parroquia de San Javier de las Colinas para recibir el sacramento del matrimonio.

Los novios estuvieron acompañados por sus padres, Marco Gradilla Damy y María Isabel Briseño Herrera, así como los de él, Juan Manuel Fernández Martínez y Karla Palencia Franco, rodeados de flores, la presencia del coro Loretta, familiares y amigos en este momento tan especial.

La recepción fue en La Florida Eventos para cerca de 250 invitados, todo con el buen gusto y decoración del wedding planner Soudreia; el menú incluyó aguachile, filete o salmón y rica variedad de postres. Disfrutaron de la música hasta la madrugada, acompañando en la pista a la pareja.

Ahora los recién casados disfrutan su luna de miel en Japón y Vietnam.

Evento: Boda de María Isabel Gradilla y Juan Manuel Fernández. 

Fecha: 14 de febrero 2026.

Lugar: Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas.

Vestido: Viviana Urrea.

Ramo: M Floral.

Joyas: Herencia de su abuela.

Maquillista: Gabriela Sánchez.

