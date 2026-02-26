Después de seis años de novios y de recibir una romántica propuesta de matrimonio en la montaña de Salt Lake City esquiando en 2024, María Isabel Gradilla Briseño y Juan Manuel Fernández Palencia, llegaron al altar de la parroquia de San Javier de las Colinas para recibir el sacramento del matrimonio.

María Gradilla y Juan Manuel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de febrero 2026

Los novios estuvieron acompañados por sus padres, Marco Gradilla Damy y María Isabel Briseño Herrera, así como los de él, Juan Manuel Fernández Martínez y Karla Palencia Franco, rodeados de flores, la presencia del coro Loretta, familiares y amigos en este momento tan especial.

María Gradilla y Juan Manuel. GENTE BIEN JALISCO / Boda de María Isabel Gradilla y Juan Manuel Fernández

La recepción fue en La Florida Eventos para cerca de 250 invitados, todo con el buen gusto y decoración del wedding planner Soudreia; el menú incluyó aguachile, filete o salmón y rica variedad de postres. Disfrutaron de la música hasta la madrugada, acompañando en la pista a la pareja.

Ahora los recién casados disfrutan su luna de miel en Japón y Vietnam.

María Gradilla. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Evento: Boda de María Isabel Gradilla y Juan Manuel Fernández. Fecha: 14 de febrero 2026. Lugar: Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas. Vestido: Viviana Urrea. Ramo: M Floral. Joyas: Herencia de su abuela. Maquillista: Gabriela Sánchez.

JG