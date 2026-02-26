Después de seis años de novios y de recibir una romántica propuesta de matrimonio en la montaña de Salt Lake City esquiando en 2024, María Isabel Gradilla Briseño y Juan Manuel Fernández Palencia, llegaron al altar de la parroquia de San Javier de las Colinas para recibir el sacramento del matrimonio.Los novios estuvieron acompañados por sus padres, Marco Gradilla Damy y María Isabel Briseño Herrera, así como los de él, Juan Manuel Fernández Martínez y Karla Palencia Franco, rodeados de flores, la presencia del coro Loretta, familiares y amigos en este momento tan especial.La recepción fue en La Florida Eventos para cerca de 250 invitados, todo con el buen gusto y decoración del wedding planner Soudreia; el menú incluyó aguachile, filete o salmón y rica variedad de postres. Disfrutaron de la música hasta la madrugada, acompañando en la pista a la pareja.Ahora los recién casados disfrutan su luna de miel en Japón y Vietnam. JG