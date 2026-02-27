Consulta en este espacio cuáles son los eventos que se realizarán en los diferentes recintos de la ciudad en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu esparcimiento.Dentro de su gira Roll with the punches, el cantautor canadiense visitará las principales ciudades de México y dará un concierto en Guadalajara, donde interpretará los temas del álbum que da nombre a este tour así como algunos de sus éxitos. Con casi cuatro décadas de gira y años sin pisar tierras jaliscienses, Bryan Adams regresa para cantar a los tapatíos canciones como Rock and roll hell, War Machine, Life is beautiful, Never ever let you go, entre otras.Arena Guadalajara.28 de febrero, 21:00 hrs.De $638 a $3,577.El dúo australiano de soft rock llega al escenario tapatío para brindar un concierto, en el que se escuchará su inconfundible sonido romántico con una producción impecable y la misma magia que ha consolidado su trayectoria. Disfruta de una noche para cantar, recordar y dejarse llevar por el sonido de Air Supply.Auditorio Telmex.28 de febrero, 21:00 hrs.De $460 a $2,490.En el marco de El Despecho Tour el dueto se presenta de nueva cuenta en la ciudad, en un nuevo escenario para ofrecer un concierto, en el que interpretará sus mejores canciones, los temas de su reciente álbum Lo que nos faltó decir y algunos más de su documental lanzando en HBO, Lo que nunca dijimos. Disfruta de una velada con canciones de amor, despecho y dedicatoria.Arena Guadalajara.27 de febrero, 21:00 hrs.De $484 a $3,452.La agrupación italiana de pop lírico regresa a las principales ciudades del país dentro de su gira ¡Live in concert! 2026 con la que visita la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que interpretará lo mejor de su repertorio en una velada única. Disfruta de las voces y el carisma de los tenores Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignacio Boschetto en una noche ideal para escuchar temas como Granada, Grande Amore, O sole mio y varios más.Arena Guadalajara.5 de marzo, 21:00 hrs.De $753 a $3,452.El Moscow State Ballet crea un espectáculo de alta calidad artística con un toque de alegría y belleza espiritual, basado en las grandes tradiciones del ballet clásico ruso, que toca el alma de los espectadores. La historia de amor, traición y triunfo sobre el mal cobra vida en el escenario tapatío, donde la atmósfera se permeará de romance y belleza.Teatro Diana.27 de febrero, 20:30 hrs. 28 de febrero, 19:00 hrs.De $500 a $1,100.Todos somos ángeles Rock Fest 2026 es un ritual de guitarras, voces y furia que representan el heavy metal en español veterano y reciente, con la participación de Ángeles del Infierno y Kabrönes, quienes compartirán el escenario jalisciense para reencontrarse con su público tapatío. La agrupación más influyente en la historia del género se une con Kabrönes, con su mezcla inconfundible de folk metal, energía teatral y mística española. Goza de una velada con himnos indispensables y voces renovadas.Arena Guadalajara.1 de marzo, 18:00 hrs.De $440 a $1,632.Es un show que combina la emoción del anime con la majestuosidad de una orquesta en vivo, que interpreta la poderosa banda sonora de Demon Slayer, mientras icónicas escenas se proyectan en una pantalla grande. Una experiencia inmersiva perfecta para los fans del anime, que disfrutarán de un concierto épico.Auditorio Telmex.1 de marzo, 18:30 hrs.De 330 a $1,980.Escenik Teatro-Bar de Palcco. 27 de febrero, 21:00 hrs. $800.Teatro Galerías. 27 de febrero, 21:00 hrs. $350, $500, $650 y $750.Teatro Galerías. 28 de febrero, 20:00 hrs. $380, $500, $550, $850 y $950.Palcco. 4 de marzo, 20:00 hrs. $350.Auditorio Telmex. 5 de marzo, 21:00 hrs. De $500 a $1,800. $2,000 VIP.Teatro Galerías. 5 de marzo, 20:00 hrs. $450, $550 y $650.XM