Bryan Adams ofrecerá un concierto en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Bryan Adams

Dentro de su gira Roll with the punches, el cantautor canadiense visitará las principales ciudades de México y dará un concierto en Guadalajara, donde interpretará los temas del álbum que da nombre a este tour así como algunos de sus éxitos. Con casi cuatro décadas de gira y años sin pisar tierras jaliscienses, Bryan Adams regresa para cantar a los tapatíos canciones como Rock and roll hell, War Machine, Life is beautiful, Never ever let you go, entre otras.

Arena Guadalajara.

28 de febrero, 21:00 hrs.

De $638 a $3,577.

Air Supply dará un concierto en el Auditorio Telmex. AP.

Air Supply

El dúo australiano de soft rock llega al escenario tapatío para brindar un concierto, en el que se escuchará su inconfundible sonido romántico con una producción impecable y la misma magia que ha consolidado su trayectoria. Disfruta de una noche para cantar, recordar y dejarse llevar por el sonido de Air Supply.

Auditorio Telmex.

28 de febrero, 21:00 hrs.

De $460 a $2,490.

Jesse & Joy ofrecerá un concierto en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Jesse & Joy

En el marco de El Despecho Tour el dueto se presenta de nueva cuenta en la ciudad, en un nuevo escenario para ofrecer un concierto, en el que interpretará sus mejores canciones, los temas de su reciente álbum Lo que nos faltó decir y algunos más de su documental lanzando en HBO, Lo que nunca dijimos. Disfruta de una velada con canciones de amor, despecho y dedicatoria.

Arena Guadalajara.

27 de febrero, 21:00 hrs.

De $484 a $3,452.

Il Volo se presentará en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/CORTESÍA ARENA GUADALAJARA.

Il Volo

La agrupación italiana de pop lírico regresa a las principales ciudades del país dentro de su gira ¡Live in concert! 2026 con la que visita la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que interpretará lo mejor de su repertorio en una velada única. Disfruta de las voces y el carisma de los tenores Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignacio Boschetto en una noche ideal para escuchar temas como Granada, Grande Amore, O sole mio y varios más.

Arena Guadalajara.

5 de marzo, 21:00 hrs.

De $753 a $3,452.

El Moscow State Ballet presentará El lago de los cisnes en el Teatro Diana.. ESPECIAL/FOTO DE KAZUO OTA EN UNSPLASH.

El lago de los cisnes

El Moscow State Ballet crea un espectáculo de alta calidad artística con un toque de alegría y belleza espiritual, basado en las grandes tradiciones del ballet clásico ruso, que toca el alma de los espectadores. La historia de amor, traición y triunfo sobre el mal cobra vida en el escenario tapatío, donde la atmósfera se permeará de romance y belleza.

Teatro Diana.

27 de febrero, 20:30 hrs. 28 de febrero, 19:00 hrs.

De $500 a $1,100.

Ángeles del Infierno se presentará en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/CORTESÍA ARENA GUADALAJARA.

Ángeles del Infierno

Todos somos ángeles Rock Fest 2026 es un ritual de guitarras, voces y furia que representan el heavy metal en español veterano y reciente, con la participación de Ángeles del Infierno y Kabrönes, quienes compartirán el escenario jalisciense para reencontrarse con su público tapatío. La agrupación más influyente en la historia del género se une con Kabrönes, con su mezcla inconfundible de folk metal, energía teatral y mística española. Goza de una velada con himnos indispensables y voces renovadas.

Arena Guadalajara.

1 de marzo, 18:00 hrs.

De $440 a $1,632.

Disfruta de un concierto la música de Demon Slayer en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Demon Slayer

Es un show que combina la emoción del anime con la majestuosidad de una orquesta en vivo, que interpreta la poderosa banda sonora de Demon Slayer, mientras icónicas escenas se proyectan en una pantalla grande. Una experiencia inmersiva perfecta para los fans del anime, que disfrutarán de un concierto épico.

Auditorio Telmex.

1 de marzo, 18:30 hrs.

De 330 a $1,980.

Otros Eventos

Doppler Party se presentará en el Escenik Teatro-Bar de Palcco. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Doppler Party

Escenik Teatro-Bar de Palcco. 27 de febrero, 21:00 hrs. $800.

Lord Marco Polo

Teatro Galerías. 27 de febrero, 21:00 hrs. $350, $500, $650 y $750.

Fantasma de la ópera rock

Teatro Galerías. 28 de febrero, 20:00 hrs. $380, $500, $550, $850 y $950.

Límites

Palcco. 4 de marzo, 20:00 hrs. $350.

Trono de México

Auditorio Telmex. 5 de marzo, 21:00 hrs. De $500 a $1,800. $2,000 VIP.

One Piece of Orchestra

Teatro Galerías. 5 de marzo, 20:00 hrs. $450, $550 y $650.

