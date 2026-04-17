Stereo Brunch regresa a Guadalajara

Stereo Brunch está de vuelta en Guadalajara con una nueva edición que promete reconectar al público con una experiencia que va más allá de la música. El próximo 2 de mayo, Campo Mágico será sede del esperado regreso de este festival boutique, que nuevamente apostará por una fórmula donde convergen sonido, arte, diseño y una propuesta gastronómica pensada para disfrutarse durante todo el día.

Consolidado como uno de los encuentros más distintivos de la ciudad, Stereo Brunch ha construido una identidad propia dentro de la escena local al ofrecer una experiencia multisensorial en un formato más curado y envolvente. En esta ocasión, el festival presentará una jornada de 12 horas continuas, de 2:00 de la tarde a 2:00 de la mañana, en un ambiente que busca reunir distintas expresiones creativas bajo una misma narrativa.

Stereo Brunch. CORTESÍA

Stereo Brunch. CORTESÍA

En el apartado musical, la edición 2026 estará marcada por una identidad sonora centrada en los ritmos del Latin House y Afro House. El lineup será encabezado por Hugel, Sistek y Juany Bravo, nombres que se suman a una selección pensada para acompañar la energía del festival de principio a fin.

Además, Stereo Brunch elevará su propuesta culinaria con un formato de restaurantes pop-up. Estéreo Americana, La Quebrada, The Grilling Bastards y Vinos América formarán parte de la experiencia con servicio de mesa, mixología de autor y una selección especial de vinos.

Stereo Brunch. CORTESÍA

Stereo Brunch. CORTESÍA

El arte también tendrá un papel clave en esta edición con la intervención de RRRRUBE, artista visual encargado de desarrollar la identidad creativa del festival, así como instalaciones y piezas inmersivas dentro del venue.

Los boletos ya están disponibles a través de Boleto Móvil y más información puede consultarse en la cuenta de Instagram @stereobrunch.

MR