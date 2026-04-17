Benito Santos brilla en Volvo Fashion Week México

En el tercer día de Volvo Fashion Week México Guadalajara, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres se convirtió en el escenario perfecto para una de las pasarelas más significativas de la edición: la presentación de Benito Santos, quien reveló 12 Sones, su colección Otoño/Invierno 2026.Con esta propuesta, el diseñador tapatío rindió homenaje a la esencia musical de Jalisco desde una mirada contemporánea, sofisticada y profundamente emocional. Inspirada en los sones jaliscienses, considerados la columna vertebral del mariachi tradicional, la colección tradujo el ritmo, la fuerza y la identidad de esta herencia cultural en una narrativa visual llena de elegancia y carácter.A través de siluetas, texturas y movimiento, 12 Sones evocó el alma de instrumentos como el violín, la vihuela, la guitarra y el guitarrón, transformando sus resonancias en una expresión estética que celebró las raíces mexicanas con un lenguaje actual. La propuesta destacó también por una cuidada selección de textiles y una paleta cromática envolvente en tonos rosa viejo, malva, terracota, azul acero, gris humo y verde petróleo, complementados con acentos en champagne y marfil bordado que aportaron luz y contraste.La mañana adquirió una dimensión aún más especial con la participación de Ximena Sariñana, quien acompañó la presentación con música en vivo, sumando sensibilidad y fuerza a una colección donde moda y sonido dialogaron de manera natural.Más allá de la pasarela, la presentación de Benito Santos reforzó el espíritu de Volvo Fashion Week México Guadalajara: una edición construida desde la pertenencia, donde la moda no llega a la ciudad, sino que nace de ella. Así, en un espacio cargado de memoria, legado e identidad, Guadalajara reafirmó su lugar como uno de los polos creativos más relevantes de México y Latinoamérica. MR