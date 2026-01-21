Miércoles, 21 de Enero 2026

Gente Bien | Cumpleaños

Yuri Zatarain: Una meditación de luz para celebrar su vida

Rodeado de arte y amigos es como celebró Yuri Zatarain su cumpleaños 54 con una fiesta organizada por Brian Soto, el 17 de enero en su propia galería

Por: Aracely Aguilera

Yuri Zatarain. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ivonne Torres. GENTE BIEN JAISCO / Revista del 23 de enero 2026

Cristy Ojeda, Reysis Kirschner y Lupita Morquecho. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 54 de Yuri Zatarain

Coco Zaragoza. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Paola Solórzano e Isaac Ávila. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Alejandro Garibay y Yoya Gómez Arregui. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 54 de Yuri Zatarain

Almendra Morquecho. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Fernando Santibañez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Ana Acosta, Lucia Godoy y Ale Guerra. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 54 de Yuri Zatarain

Juan Manuel Estrada Juárez y María Dolores Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Bettyna Alfaro y Daniela Corona. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 54 de Yuri Zatarain

Sigrid Pimentel y Gerardo Alvarado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Coco Zaragoza y Pony Torres. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 54 de Yuri Zatarain

Todo estuvo inspirado en una meditación de luz que terminó en una instalación de arte donde las personas estuvieron rodeadas de luces láser color rojo en una ambientación también del mismo color con la cantante Coco Zaragoza, quien puso el sabor musical y el sentimiento del evento.

Más tarde se ofreció una cena italiana que consistió en ensaladas, pasta y pollo, los asistentes llegaron al Museo Galería Yuri Zatarain, donde recibieron cocteles y hubo una interacción con una plática y meditación para después de una hora cambiar la sede del lugar y dirigirse a la inauguración del nuevo espacio museográfico que tendrá el artista.

Evento: Cumpleaños 54 de Yuri Zatarain.

Fecha: 17 de enero.

Tema: Iluminación.

Lugar: Museo Galería Yuri Zatarain.

