Todo estuvo inspirado en una meditación de luz que terminó en una instalación de arte donde las personas estuvieron rodeadas de luces láser color rojo en una ambientación también del mismo color con la cantante Coco Zaragoza, quien puso el sabor musical y el sentimiento del evento.

Más tarde se ofreció una cena italiana que consistió en ensaladas, pasta y pollo, los asistentes llegaron al Museo Galería Yuri Zatarain, donde recibieron cocteles y hubo una interacción con una plática y meditación para después de una hora cambiar la sede del lugar y dirigirse a la inauguración del nuevo espacio museográfico que tendrá el artista.

Evento: Cumpleaños 54 de Yuri Zatarain. Fecha: 17 de enero. Tema: Iluminación. Lugar: Museo Galería Yuri Zatarain.

JG