Gente Bien | Cumpleaños

Alejandra Orozco: Tik Tok & You Tube Party

Con una reunión llena de energía, diversión y mucha creatividad, Alejandra Orozco Atristain celebró su cumpleaños número nueve el pasado 14 de enero

Por: Aracely Aguilera

Karla Atristain, Pablo Vergara, Alejandra Orozco Atristain, Mónica y Alejandro Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Valeria Mantiñan. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 9 de Alejandra Orozco Atristain

Samuel Chio García de Alba, Tania García de Alba e Ivanna Chío García de Alba. GENTE BIEN JALISCOI / Revista del 26 de enero 2026

Juan Franco. GENTE B IEN JALISCO / C. JIimeno

Marlene Andere. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 26 de enero 2026

Melisa Mantiñan. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Manuel Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 26 de enero 2026

Jacqueline Suárez, Mariana Soto y Karina Aceves. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 9 de Alejandra Orozco Atristain

Paulina Escobar y Andrés González. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Karim Antonio, Alia Zetter y Camila Martínez Fuentes. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 26 de enero 2026

Fernanda Valenzuela y Alejandra Rancurello. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Valentina Álvarez, Lupita y Giovanni. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Inés Becerra, Paula Becerra y Jimena Torres. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La organización estuvo a cargo de Karla Atristain, quien planeó una celebración rápida pero hecha con todo el cariño, logrando un ambiente increíble para chicos y grandes.

La decoración corrió por cuenta de Meraki Decoraciones, transformando el lugar en una fiesta con temática de TikTok y YouTube, inspirada en el gusto de Ale por las redes sociales, el baile y el canto, y su sueño de algún día convertirse en creadora de contenido.

Durante la tarde, los asistentes disfrutaron un banquete con guisados como mole, puntas de filete, chicharrón, frijoles y lengua en salsa verde, además de puestos que fueron todo un éxito: marquesitas, tostilocos, frutas y elotes.

La diversión para los niños estuvo a cargo del profesor Iván, quien llevó dinámicas y juegos que mantuvieron el entusiasmo al máximo, con concursos y diferentes actividades. También destacaron atracciones como una esfera gigante para que los niños entraran, además de un brincolín gigante y otras amenidades.

Alejandra recibió regalos como decoración para su cuarto, micrófono, juegos de mesa, libros, ropa, zapatos y dinero para comprarse lo que ella quisiera.

Como detalle especial, desde su llegada los pequeños recibieron una playera temática de TikTok o YouTube, y al despedirse se llevaron como recuerdo unas divertidas chanclas de Barbie y otros diseños.

Evento: Cumpleaños 9 de Alejandra Orozco Atristain.

Fecha: 14 de enero.

Lugar: Calathea Terraza.

