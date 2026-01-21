La organización estuvo a cargo de Karla Atristain, quien planeó una celebración rápida pero hecha con todo el cariño, logrando un ambiente increíble para chicos y grandes.

La decoración corrió por cuenta de Meraki Decoraciones, transformando el lugar en una fiesta con temática de TikTok y YouTube, inspirada en el gusto de Ale por las redes sociales, el baile y el canto, y su sueño de algún día convertirse en creadora de contenido.

Durante la tarde, los asistentes disfrutaron un banquete con guisados como mole, puntas de filete, chicharrón, frijoles y lengua en salsa verde, además de puestos que fueron todo un éxito: marquesitas, tostilocos, frutas y elotes.

La diversión para los niños estuvo a cargo del profesor Iván, quien llevó dinámicas y juegos que mantuvieron el entusiasmo al máximo, con concursos y diferentes actividades. También destacaron atracciones como una esfera gigante para que los niños entraran, además de un brincolín gigante y otras amenidades.

Alejandra recibió regalos como decoración para su cuarto, micrófono, juegos de mesa, libros, ropa, zapatos y dinero para comprarse lo que ella quisiera.

Como detalle especial, desde su llegada los pequeños recibieron una playera temática de TikTok o YouTube, y al despedirse se llevaron como recuerdo unas divertidas chanclas de Barbie y otros diseños.

Evento: Cumpleaños 9 de Alejandra Orozco Atristain. Fecha: 14 de enero. Lugar: Calathea Terraza.

