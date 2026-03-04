A pesar de la lluvia que sorprendió la tarde del domingo y retrasó el inicio del festejo, el matador español Emilio de Justo se convirtió en el triunfador de la corrida realizada en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, al cortar la única oreja de la jornada dentro de los festejos de aniversario del coso tapatío.

La precipitación obligó a acondicionar el ruedo y también influyó en la asistencia, registrándose alrededor de un cuarto de entrada. Sin embargo, quienes acudieron fueron testigos de una actuación sólida y elegante del diestro extremeño, quien mostró su experiencia desde los primeros momentos de su faena.

Ante su primer toro, Emilio de Justo logró conectar con el público gracias a una actuación bien construida, con pases de gran calidad que transmitieron emoción en los tendidos. El momento culminante llegó con una certera estocada que le valió el reconocimiento del público y el trofeo que lo confirmó como el protagonista de la tarde. Con su segundo ejemplar, de mayores complicaciones, poco pudo hacer.

El también matador Diego Sánchez vivió momentos de tensión al sufrir una fuerte caída tras ser embestido, aunque regresó al ruedo para concluir su participación con determinación. Por su parte, el joven Bruno Aloi dejó ver su entrega y actitud, logrando conectar por momentos con los asistentes, aunque sin obtener trofeos.

De esta forma, en una tarde con clima incierto pero llena de entrega en el ruedo, Emilio de Justo volvió a dejar constancia de su calidad, llevándose el triunfo y el reconocimiento de la afición tapatía que se dio cita en la Nuevo Progreso.

Plaza de Toros Nuevo Progreso