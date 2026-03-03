Paola Leticia Argote es socia de Argote & Sandoval Abogados, firma especializada en materia fiscal, corporativa y de prevención de lavado de dinero.

Paralelamente, participa en la dirección de distintos emprendimientos propios y familiares: es socia fundadora de Garnett Translations y, tras el fallecimiento de sus padres, asumió la dirección del Instituto Nacional de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar (INOOM) y de la clínica den tal Dentilandia.

Además, se desempeña como docente en la Licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Argote & Sandoval Abogados surge de la convicción de que el Derecho debe ejercerse con cercanía, transparencia y alta especialización, ofreciendo soluciones innovadoras acordes a la transformación tecnológica y comercial actual.

También nace de una decisión personal: construir un modelo profesional distinto al tradicional, que le permitiera desarrollarse plenamente, impulsar otros proyectos y equilibrar su vida personal y familiar, sin renunciar a asumir retos jurídicos complejos y de gran visibilidad.

Paola Argote para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Desde su origen buscaron consolidarse como una firma altamente especializada, que aporte valor real a sus clientes y fomente el crecimiento de su equipo bajo una cultura de respeto, profesionalismo y capacitación constante, libre de las malas prácticas que aún persisten en la industria. Uno de los principales desafíos es ejercer el Derecho en un contexto donde la independencia judicial y la profesionalización institucional enfrentan cuestionamientos, generando incertidumbre y retrasos en la ad ministración de justicia.

Esto exige mayor preparación técnica, estrategia y compromiso ético. En el plano personal, el reto de los cuidados sigue siendo una realidad estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Acompañar a sus padres durante sus enfermedades implicó asumir una responsabilidad total, conciliando esa prioridad con su ejercicio profesional.

Sus metas son consolidar institucionalmente los proyectos que dirige, posicionar a Argote & Sandoval Abogados como una firma de referencia en asuntos estratégicos de alta complejidad y fortalecer un modelo profesional que combine excelencia técnica, liderazgo ético y sostenibilidad a largo plazo. Les aconseja a las mujeres que no pidan permiso para ocupar los espacios que ya les pertenecen.

Mujeres que inspiran: Julieta Mejía

Ser mujer en contextos conservadores im plica muchas veces negociar con expectativas ajenas: cómo hablar, có mo vestir, cómo liderar.

La historia avanza cuando dejamos de intentar encajar y comenzamos a construir nuestras propias reglas, con preparación, sororidad y conciencia de que no todas partimos del mismo lugar. Ha aprendido que ejercer el derecho implica responsabilidad social, entender las desigualdades y reconocer que el éxito profesional no siempre sigue una línea recta. Emprender para sostener el legado familiar le enseñó a adaptarse y a tomar decisiones difíciles.

Hoy busca que su trabajo abra caminos para que más mujeres puedan ejercer liderazgo con autonomía y dignidad.

Paola Argote

Facebook: Dentilandia Gdl / INOOM Mx

Instagram: @argote_sandoval_abogados / @garnett-translations / @dentilandia.gdl / @inoom.mx

JG