La licenciada en Consultoría Familiar Julieta Angulo Mejía es empresaria, presidenta del Consejo Empresarial de Jalisco (CEMJAL) y recientemente nombrada como consejera de CONCAMIN.

Alguno de sus logros en el CEMJAL está “consolidar la unidad del sector empresarial en el Estado, fortaleciendo el diálogo con el gobierno para influir en políticas públicas que favorezcan la competitividad”.

Además de incrementar la representación de las PyMEs y fomentado la digitalización de las empresas jaliscienses.

Julieta Mejía para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Su siguiente meta es “institucionalizar programas de mentoría que trasciendan mi gestión y lograr que Jalisco sea el referente nacional en modelos de economía circular, planes de participación accionaria para trabajadores, concientización, sensibilización, sanción y erradicación de todo tipo de violencia dentro de los ecosistemas empresariales”: Sobre su reciente nombramiento en CONCAMIN expresa que “es un honor representar la voz de Jalisco en la cúpula industrial del país.

Mi papel es y será tender puentes, llevar las necesidades de nuestras PyMEs al plano nacional y asegurar que la política industrial de México tenga una visión inclusiva y regionalista, además que se garantice a las mujeres la igualdad de oportunidades, la equidad salarial y la erradicación de las violencias”.

Mujeres que inspiran: Isaura Amador

Su gran reto tanto personal como profesional es equilibrar el crecimiento acelerado de sus proyectos personales con la responsabilidad de liderar un organismo.

Como mujer dentro del mundo empresarial y cámara explica que ha sido un camino de abrir brecha, pues regularmente es la única mujer en la mesa, y agrega que su enfoque ha sido transformar ésa “excepcionalidad” en influencia.

Julieta Mejía para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO

Convencida de que su labor es para las próximas generaciones de profesionistas y empresarias, trabaja por un Jalisco próspero donde el éxito empresarial se traduzca en bienestar social.

Asimismo, resalta su compromiso con la ética empresarial, “creo firmemente que no hay empresa exitosa en una sociedad que no avanza”.

Y finaliza diciendo que “este 8M no sólo conmemoramos la lucha, celebramos nuestra capacidad de transformar realidades”.

Julieta Mejía

Facebook: Consejo Empresarial de Jalisco

Instagram: @CCemjal

X: @julietaangulo

JG