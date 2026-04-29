El Patronato de Palmares Escuela Técnica, A.C. y Tajín organizaron la décimo sexta edición del Torneo Anual de Golf Tajín Pro Palmares 2025-2026 “Por la educación integral de la mujer”, con el objetivo de reunir fondos para las becas que se otorgan a las alumnas y a las familias que lo solicitan, que cursan sus estudios en Palmares.

Nicolás Pérez Soltero, Diego Orendain, Alex Molina y Juan Pedro Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Karla Plasencia y Karina Gudiño. GENTE BIEN JALISCO / 16° Torneo anual de golf Tajín-Pro Palmares 2026

Los anfitriones recibieron a los participantes, quienes vivieron en un torneo en formato twosome best ball y select drive de parejas por categoría. Tras su registro, disfrutaron de un rico desayuno y en punto de las 09:15 horas se dio el escopetazo de salida haciendo de esta competencia un gran torneo deportivo.

Diego Valencia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Manuel Cantarero Moya y Manuel Cantarero Menchaca. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Al término, se llevó a cabo la ceremonia de premiación en la que se presentaron los logros de Palmares, un agradecimiento al Patronato y los patrocinadores que han apoyado por más de 15 años. Luego se realizó la premiación a los ganadores y se hizo una rifa para los jugadores.

David y María Andrea Fuentes. GENTE BIEN JALISCO / 16° Torneo anual de golf Tajín-Pro Palmares 2026

Alejandro Fernández, Óscar Tame, Carlo Anaya y Luis Ramón Salcido. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Los ganadores en la primera categoría fueron Nicolás y Eduardo Plascencia en primer lugar, Diego Valencia y Carlos Camarena el segundo, y Jaime Sahagún y Diego Arturo Godínez el tercero. Mientras en la segunda categoría fueron Jaime Casas e Ignacio Cervantes en primer lugar; Mario Morales y Edgardo López en segundo; Karina Gudiño y Karla Plascencia, en tercer lugar. Asimismo se premiaron los mejores O’yes y los O’yes en los hoyos tres, nueve, 12 y 17.

Nacho y Rebeca de Cervantes. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan Pedro, Eduardo, Nicolás y Andrés Plasencia. GENTE BIEN JALISCO / 16° Torneo anual de golf Tajín-Pro Palmares 2026

Dicho torneo permite fortalecer el fondo de becas de Palmares beneficiando a más de 300 alumnas y 260 familias, que actualmente cursan de primaria a preparatoria. Con 63 años de experiencia Palmares sigue formando mujeres emprendedoras, líderes y agentes de cambio.

Evento: 16° Torneo anual de golf Tajín-Pro Palmares 2026. Lugar: Club de golf Las Cañadas Country Club. Fecha: 22 de abril de 2026. Asistentes: 150.

JG