Sus amigos, Rodrigo Mora y Andrés Gómez Orea, le organizaron un brindis sorpresa a Paco de la Mora para celebrar el lanzamiento de su Podcast: “Un poquito de contexto, un poquito de historia”.

Fueron 15 invitados, entre ellos, Nadim Audelo, Mario Michel, San Villaseñor, Manolo Caro, Ricardo Korkowski, sus hermanas Pau y Lore de la Mora, Triana Casados y más. La cena fue tipo buffet: pasta al pesto con pistache, roast beef, humus, variedad de postres. Está disponible en Youtube, Spotify, Amazon Music y Apple Music. Ya están cuatro episodios y el quinto sale este viernes.

JG