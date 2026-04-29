Miércoles, 29 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | podcast

Paco de la Mora celebra el lanzamiento de su nuevo podcast

Está disponible en Youtube, Spotify, Amazon Music y Apple Music. Ya están cuatro episodios y el quinto sale este viernes

Por: Aracely Aguilera

Paco de la Mora. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Paco de la Mora. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Manolo Caro. GENTE BIEN JALISCO / Paco de la Mora celebra el lanzamiento de su nuevo podcast

Manolo Caro. GENTE BIEN JALISCO / Paco de la Mora celebra el lanzamiento de su nuevo podcast

Santiago Villaseñor y Mario Michel. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Santiago Villaseñor y Mario Michel. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Tom Morlett. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Tom Morlett. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Édgar Moisés. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Édgar Moisés. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Nadim Audelo. GENTE BIEN JALISCO / Paco de la Mora celebra el lanzamiento de su nuevo podcast

Nadim Audelo. GENTE BIEN JALISCO / Paco de la Mora celebra el lanzamiento de su nuevo podcast

Ricardo Korkowski. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Ricardo Korkowski. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Sofía Félix. GENTE BIEN JALISCO / Paco de la Mora celebra el lanzamiento de su nuevo podcast

Sofía Félix. GENTE BIEN JALISCO / Paco de la Mora celebra el lanzamiento de su nuevo podcast

Sus amigos, Rodrigo Mora y Andrés Gómez Orea, le organizaron un brindis sorpresa a Paco de la Mora para celebrar el lanzamiento de su Podcast: “Un poquito de contexto, un poquito de historia”.

Fueron 15 invitados, entre ellos, Nadim Audelo, Mario Michel, San Villaseñor, Manolo Caro, Ricardo Korkowski, sus hermanas Pau y Lore de la Mora, Triana Casados y más. La cena fue tipo buffet: pasta al pesto con pistache, roast beef, humus, variedad de postres. Está disponible en Youtube, Spotify, Amazon Music y Apple Music. Ya están cuatro episodios y el quinto sale este viernes.

JG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones