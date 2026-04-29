Balloon World: Globos, niños y mucha diversión

Por las festividades del Día del Niño, Balloon Wordl by Ruth Balloon Art invita a los niños a vivir una experiencia increíble entre globos, que se realizará de manera gratuita del 24 de abril al 3 de mayo en el centro de Galerías Guadalajara. En este punto se colocaron 50 mil globos biodegradables multicolores patrocinados por Globos Payaso, entre otros como Protapes que son adhesivos para globos y Hi Float que es un líquido que les da brillo, así como un gel que alarga la vida del globo látex.

Balloon World. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ruth Balloon Art es una tapatía con más de 10 años de experiencia en el arte con globos, llevando cuidadosamente el diseño, logística y construcción de este proyecto. Para hacerlo realidad se sumaron mas de 25 artistas mexicanos para aportar su talento durante cuatro días de construcción. Otro de los importantes patrocinadores a destacar es ANAFAG, una asociación encargada del reciclaje del globo látex y cabe mencionar que todo será reciclado y convertido en suelas de sandalias y pelotas de esponja.

Ruth Herrera. GENTE BIEN JALISCO / Balloon World

JG