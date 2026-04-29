Balloon World: Globos, niños y mucha diversión

Por las festividades del Día del Niño, Balloon Wordl by Ruth Balloon Art invita a los niños a vivir una experiencia increíble entre globos, que se realizará de manera gratuita del 24 de abril al 3 de mayo en el centro de Galerías Guadalajara. En este punto se colocaron 50 mil globos biodegradables multicolores patrocinados por Globos Payaso, entre otros como Protapes que son adhesivos para globos y Hi Float que es un líquido que les da brillo, así como un gel que alarga la vida del globo látex.Ruth Balloon Art es una tapatía con más de 10 años de experiencia en el arte con globos, llevando cuidadosamente el diseño, logística y construcción de este proyecto. Para hacerlo realidad se sumaron mas de 25 artistas mexicanos para aportar su talento durante cuatro días de construcción. Otro de los importantes patrocinadores a destacar es ANAFAG, una asociación encargada del reciclaje del globo látex y cabe mencionar que todo será reciclado y convertido en suelas de sandalias y pelotas de esponja.JG