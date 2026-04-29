¡Llegó Pitzuka Machine! La nueva forma de comer pizza

Ingrid Coronado y Luis Rodríguez Coronado, que son madre e hijo, están felices de emprender juntos un nuevo negocio. Se trata de Pitzuka Machine y la primera de ellas se instaló en Midtown el viernes 24 de abril a las 5:30, donde se realizó esta inauguración en compañía de familiares, amigos y también algunos visitantes a la plaza, esa tarde ofrecieron cocteles de coco y frutos rojos, las deliciosas pizzas que se prepararon al momento y para ambientar hubo un DJ, mientras daban algunas promociones en una ruleta de la suerte y obsequiaron termos de la marca a los asistentes.

Ingrid Coronado y Luis Manuel Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Pitzuka Machine

Nicole Palomera, Santiago Ortiz, Jovanna Winsnes y Giovani Araujo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Ana Carmona, Sofía Carmona, Ingrid Coronado, Ana Paula Aguilar y Claudia Esquer. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

La fiesta continuó el sábado 25 de abril en Plaza Fórum Tlaquepaque, donde hicieron la activación de esta segunda Pitzuka Machine, ofreciendo deliciosas rebanas de pizza y obsequiando playeras alusivas a @pitzuka_ Esta nueva marca desea extenderse por todo el territorio mexicano, así que te invitamos a estar pendiente. ¡Disfrútalas!

Marco Jiménez. . GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ingrid Coronado y Luis Manuel Rodríguez. . GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Derek Rojas, Luis Manuel Rodríguez y Mario Toca. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

¿Dónde encontrarlas?

*Midtown: Afuera de Fresko.

*Fórum: Afuera de Coppel.

Dora Enríquez. GENTE BIEN JALISCO / Pitzuka Machine

Jorge Solís, Isabel Solís, Tania Almada y Nico Solís. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Evento: Inauguración de Piztuka Machine. Fecha: Viernes 24 y sábado 25 de abril. Lugar: Midtown y Plaza Fórum.

JG