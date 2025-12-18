Jueves, 18 de Diciembre 2025

The last fashion dinner: Moda, cócteles y amigas para cerrar el año

Con música oldy de fondo, la noche cerró celebrando el poder femenino de sumar, colaborar y seguir creciendo juntas

Por: Christian Pérez

Pamela Garibay, Carolina Crowley y Lorena Paniagua. GENTE BIEN JALISCO / The last fashion dinner

Dan Valladares. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Andrea Velasco. GENTE BIEN JALISCO / The last fashion dinner

Mariela PJ. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Ilse Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / The last fashion dinner

Cynthia Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de diciembre 2025

Andrea Castro y Ana Camberos. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Paola Díez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

María José Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de diciembre 2025

Victoria Rivera. GENTE BIEN JALISCO / The last fashion dinner

Pao García Moya. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Fer Caccia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de diciembre 2025

Una mesa larga, increíbles sabores y conversaciones llenas de buenos deseos marcaron the last fashion dinner, una experiencia creada para mujeres tapatías que disfrutan la moda, el diseño y las conexiones reales. El encuentro se llevó a cabo en Porfirio’s Guadalajara, con el respaldo de Grupo Anderson’s, a partir de las 7:30 pm.

El evento fue presentado por Carolina Crowley y Tierra Rossa, dos marcas mexicanas con más de 13 años de trayectoria, reconocidas por su calidad y diseño. Carolina Crowley destacó por sus bolsos de cuero elaborados a mano, mientras que Tierra Rossa presentó su joyería fina con piezas únicas bañadas en oro de 24k.

Tras las palabras de bienvenida de sus fundadoras, Carolina Crowley y Lorena Paniagua acompañadas por Pamela Garibay, las invitadas disfrutaron una cena family style de tres tiempos, con platillos al centro y mixología de la casa. La noche continuó con una dinámica creativa de grabado de medallas, propósitos colgados en un árbol y distintos obsequios.

Con música retro y house de fondo, la noche cerró celebrando el poder femenino de sumar, colaborar y seguir creciendo juntas.

Evento: The last fashion dinner.

Fecha: 9 de diciembre 2025.

Lugar: Porfirio’s Guadalajara.

Invitadas: 15.

CP 

