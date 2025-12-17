Don Sánchez: Cierra un 2025 de reconocimientos y refuerza su liderazgo culinario

“Cerrar un año no es solo hacer un balance, es plantar la semilla para lo que viene. Y lo que viene para Los Cabos es la consolidación de una gastronomía auténtica, sostenible y profundamente arraigada en nuestra tierra y nuestra gente”, afirma el Chef Edgar Román, propietario del restaurante Don Sánchez, al reflexionar sobre un 2025 marcado por logros internacionales, reconocimientos reiterados y una visión clara para el 2026.

Anunció también la continuidad de proyectos sociales como chefs / FOTO: CORTESÍA

Tras un año en el que Don Sánchez reafirmó su lugar entre los mejores espacios culinarios de Los Cabos y mantuvo los prestigiosos galardones que lo distinguen, como el Five Star Diamond Award, el chef Román no solo ha consolidado la excelencia de su cocina, sino que ha llevado el nombre de Los Cabos a nuevos foros globales. A finales de noviembre, representó a México como parte de la selección nacional en el Torneo Passion, celebrado en el marco de la Feria Serbotel en Nantes, Francia, y auspiciado por la Academia Culinaria de Francia. Esta participación fue un paso crucial en la preparación del equipo rumbo a las eliminatorias americanas del Bocuse d'Or, que se celebrarán próximamente en Nueva Orleans.

Sabor, creatividad y colorido en sus platillos / FOTO: CORTESÍA

“Competir en Nantes fue un honor y una responsabilidad enorme. No solo se trataba de técnica, sino de llevar la esencia de nuestros ingredientes y nuestra filosofía a una de las arenas culinarias más exigentes del mundo. Esta experiencia refuerza mi convicción de que el futuro de la gastronomía en Los Cabos se escribe con autenticidad, colaboración y un respeto inquebrantable por nuestros recursos”, compartió Román a su regreso.

Un reconocimiento que el chef recibió al competir en Nantes France / FOTO: CORTESÍA

Mirando al 2026: Nuevo menú y compromiso comunitario

Con la vista puesta en el próximo año, Don Sánchez prepara el lanzamiento de un nuevo menú de temporada que narrará, a través de sus platillos, la evolución de la cocina bajacaliforniana. Este menú será un testimonio del trabajo continuo con productores locales, agricultores y cooperativas pesqueras, relaciones que el chef ha cultivado por más de 25 años y que son el pilar de su filosofía de “Huerto, Mar y Granja”.

Su filosofía es "Huerto, Mar y Granja" / FOTO: CORTESÍA

El 2026 también será testigo de una nueva edición de Chefs X Los Cabos, el movimiento de gastronomía con causa fundado y liderado por Edgar Román. “La sostenibilidad debe medirse por el impacto real en nuestra comunidad. Chefs X Los Cabos regresará en 2026 con proyectos concretos que seguirán apoyando a grupos en situación de vulnerabilidad, porque creemos que el desarrollo culinario y el social deben ir de la mano”, anunció Román, adelantando que las fechas oficiales se darán a conocer en las próximas semanas.

Realizando sus creaciones / FOTO: CORTESÍA

Un legado que trasciende a la cocina

Don Sánchez cerró el año como favorito entre el público como uno de los 50 Mejores Restaurantes de OpenTable en 2025. A nombre de todo el restaurante, el Chef Román dijo: “Éste es un reconocimiento especialmente valioso para nosotros porque no lo elige un panel de críticos, sino nuestros propios comensales. Cada opinión, cada visita y cada experiencia compartida hicieron posible este lugar”. Pero más allá de los premios, el legado de Edgar Román en 2025 se centra en la reafirmación de alianzas con colegas chefs y productores, impulsando un modelo de destino culinario que prioriza la autenticidad y la sostenibilidad frente a la sobreexplotación. Como Presidente del capítulo Baja California Sur de Vatel México y Conseiller Culinaire de la Chaîne des Rôtisseurs, su labor ha sido y seguirá siendo fundamental para posicionar a Los Cabos como un epicentro gastronómico de excelencia y responsabilidad.

Don Sánchez reafirmó su lugar entre los mejores espacios culinarios de Los Cabos / FOTO: CORTESÍA

Don Sánchez, ubicado en Blvd. Antonio Mijares 27 en San José del Cabo, se consolida así no solo como un restaurante galardonado, sino como un proyecto comprometido con el futuro gastronómico y social de la región.

FOTO: CORTESÍA

+ de Don Sánchez:

Restaurante emblemático de San José del Cabo, galardonado con el Five Star Diamond Award y reconocido dentro de la lista MB 100 de los 100 Mejores Restaurantes de México. Bajo la dirección del Chef Edgar Román, su cocina rinde homenaje a Baja California Sur a través de ingredientes locales, técnicas tradicionales y un firme compromiso con la sostenibilidad y la comunidad.

Sitio web: donsanchezrestaurant.com

Instagram: @donsanchezrestaurant

AA