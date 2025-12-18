The American School Foundation of Guadalajara organizó Giving Celebration, un evento para crear conciencia sobre el hambre en el mundo a través de proyectos de aprendizaje de servicio estudiantil. En éste se contó con la presencia de los profesores de arte como Héctor Ostos, Dallas Giroux, Pilar Servin de la Mora, Jennifer Coombes y Denisse Lozano, y de Carlos Fajer de ONI.

El Giving Celebration reúne las obras de arte realizadas y donadas por los estudiantes para el evento, con la finalidad de recaudar fondos para el Organismo de Nutrición Infantil A.C. (ONI), que proporciona fórmula láctea nutritiva para las infancias. Al comprar una obra de arte, también se recibe un plato de sopa, que es donada por Outback, Chai, Anida, Toyo y el hotel Fiesta Americana. En esta edición del Giving Celebration, la solidaridad y el espíritu de comunidad se hicieron presentes una vez más. La Asociación de Padres colaboró generosamente con la donación de tamales, ponche y buñuelos, y en conjunto con la Asociación de Exalumnos —que participa por tercer año consecutivo en esta iniciativa—, aportó churros y aguas frescas, creando un ambiente de convivencia y celebración para toda la comunidad. Durante 14 años, el Giving Celebration ha sido un espacio para unir esfuerzos y transformar realidades. En esta edición 2025, la Asociación de Ex alumnos eligió apoyar a Lomito A.C., una organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de perros en situación vulnerable, fundada por una exalumna de la Generación 2009. El Árbol de la Generosidad se llenó de esferas y adornos personalizados, cada uno representando un acto de amor y un donativo destinado a cambiar la vida de perros rescatados.

A lo largo del evento, la alegría se compartió a través de los bailables de los alumnos de primaria, la música interpretada por la banda de secundaria y el coro de primaria, quienes también cantaron villancicos, entre otras actividades que fortalecen los proyectos de aprendizaje-servicio, reafirmando el valor de educar con el ejemplo y el corazón.

Evento: “Giving Celebration” en The American School Foundation of Guadalajara. Lugar: The American School Foundation of Guadalajara. Fecha: 10 de diciembre de 2025. Invitados: 1,621.

CP