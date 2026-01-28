Miércoles, 28 de Enero 2026

Larissa Morales, una cita en el altar

Será el 7 de febrero cuando Larissa Morales y Emiliano Núñez hagan la promesa de amarse toda la vida ante el altar

Por: Aracely Aguilera

Larissa Morales Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Tere y Marcela Espinoza. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Pony Torres. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Samira Yamuni y María Claudia Mercado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Marcela Núñez y Susy Litchi. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Melissa Morales, Daniela Hernández, Scarlett Robledo y Paulina Larios. GENTE BIEN JALISCO / Bridal Shower de Larisa

Gaby Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Bridal Shower de Larisa

Lourdes Reynoso y Marisol Ontiveros. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Andrea Tostado y Andrea Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Carolina Carvajal y Mónica Cruz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Regina Rodríguez, Daniela López y María Fernanda Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Bridal Shower de Larisa

Gaby Enríquez y Perla Castañeda. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Vicky Alcalá, Tere Alcalá y Yoyi Alcalá. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Su futura suegra, Tere Alcalá, le organizó una linda reunión a Larissa, quien está feliz con los últimos preparativos.

La cita fue en la casa club de Puerta Aqua y al evento  llegaron amigas y familiares para desearle lo mejor, darle consejos y compartir su alegría. Esa tarde hubo una cantante para ambientar y de comer ofrecieron un menú italiano que consistió en ensaladas, fusili con jamón serrano y champiñones, baguettes, barra de carnes frías y de ricos postres.

La novia es originaria de Culiacán y nos cuenta que se conocieron en una fiesta en Guadalajara, actualmente llevan tres años de novios y próximamente serán marido y mujer.

Evento: Bridal Shower de Larisa.

Fecha: Jueves 15 de enero.

Lugar: Casa Club Puerta Aqua.

