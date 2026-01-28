Su futura suegra, Tere Alcalá, le organizó una linda reunión a Larissa, quien está feliz con los últimos preparativos.

La cita fue en la casa club de Puerta Aqua y al evento llegaron amigas y familiares para desearle lo mejor, darle consejos y compartir su alegría. Esa tarde hubo una cantante para ambientar y de comer ofrecieron un menú italiano que consistió en ensaladas, fusili con jamón serrano y champiñones, baguettes, barra de carnes frías y de ricos postres.

La novia es originaria de Culiacán y nos cuenta que se conocieron en una fiesta en Guadalajara, actualmente llevan tres años de novios y próximamente serán marido y mujer.

Evento: Bridal Shower de Larisa. Fecha: Jueves 15 de enero. Lugar: Casa Club Puerta Aqua.

JG