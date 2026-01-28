Carolina: Lujo gastronómico en el Pacífico Mexicano

Carolina es un restaurante de lujo estacional mexicano contemporáneo, ubicado dentro The St. Regis Punta Mita Resort, que ofrece una cocina con ingredientes locales y de temporada del Pacífico Mexicano interpretados con técnica por el chef Pablo Arias.

Carolina es un restaurante de lujo estacional mexicano contemporáneo, ubicado dentro The St. Regis Punta Mita Resort. GENTE BIEN JALISCO / C. Torres

Abre únicamente dos temporadas al año, de enero a junio y de noviembre a diciembre, por lo que cada apertura es un acontecimiento esperado, donde el lujo se expresa a través de la evolución, madurez y adaptación.

Su propuesta gira en torno a experiencias gastronómicas cuidadosamente curadas al ofrecer dos menús degustación: Wixarica que está inspirado en el mar; y Marisma que se inspira en la conexión entre el mar y la tierra; además de su servicio a la carta.

Carolina es un restaurante de lujo estacional mexicano contemporáneo, ubicado dentro The St. Regis Punta Mita Resort. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Carolina está dirigida a huéspedes y comensales que disfrutan de una historia contada a través de una buena cocina, de una experiencia gastronómica que invita a la conversación y de compartir momentos memorables alrededor de la mesa. Cada visita es una experiencia gastronómica inmersiva que conecta el territorio, la temporalidad y el producto con el lujo contemporáneo.

Carolina es un restaurante de lujo estacional mexicano contemporáneo, ubicado dentro The St. Regis Punta Mita Resort. GENTE BIEN JALISCO / C. Torres

Uno de los platillos imperdibles al visitar este restaurante es el pan de carbón con langosta y elote trufado, una preparación que une el mar y la tierra en dos bocados intensos, llenos de contraste y carácter.

Carolina se distingue por su capacidad de adaptación, ya que a lo largo del tiempo ha evolucionado como una personalidad viva que busca vigencia reinterpretándose sin perder su identidad.

Posee un diseño formal, elegante y minimalista manteniendo la esencia histórica. En su decoración de lenguaje luminoso y orgánico, predominan las líneas limpias, materiales sobrios y una atmósfera sensorial que dialoga con el entorno natural del Pacífico.

Brinda experiencias gastronómicas, atención personalizada para huéspedes del resort y el bar speakeasy, un espacio íntimo y sofisticado que invita a descubrir el restaurante desde otro ángulo. Un punto de encuentro previo o posterior a la cena.

Asimismo, Carolina es un espacio que alberga la plataforma Culinary Collection que busca posicionar la gastronomía como un eje clave en la elección de un destino, poniendo valor tanto en la propuesta culinaria de The St. Regis Punta Mita Resort como en la riqueza cultural y gastronómica de la región, propiciando la colaboración con chefs invitados de prestigio.

La reapertura de Carolina marca una nueva etapa que honra su historia, mientras redefine su propuesta estética, artística y gastronómica consolidándose como uno de los espacios culinarios más exclusivos del Pacífico Mexicano.

Carolina es un restaurante de lujo estacional mexicano contemporáneo, ubicado dentro The St. Regis Punta Mita Resort. GENTE BIEN JALISCO / C. Torres

The St. Regis Punta Mita Resort cuenta con 120 habitaciones, suites y villas, 400 metros de playa privada, experiencias de bienestar, campos de golf diseñados por Jack Nicklaus y una oferta gastronómica de alto nivel.

Restaurante Carolina

Hotel The St. Regis Punta Mita Resort