Miércoles, 27 de Mayo 2026

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Televisa Guadalajara celebra 66 años de historia

Durante el evento se destacó la renovación tecnológica que fortalecerá la propuesta informativa y de entretenimiento de Televisa Univisión 

Por: Xochitl Martínez

Atziri Hernández, Claudia Sofía y Azucena de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

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Gaby Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario 66 de Televisa Guadalajara

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Karina Michel, Adrián González, Romina Castenni y Valeria Plascencia. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero, A. Rodríguez

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Jorge de León. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

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Anais Ávila. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario 66 de Televisa Guadalajara

Anais Ávila. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario 66 de Televisa Guadalajara

Donna Zaragoza. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero, A. Rodríguez

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Martha Moragrega, Juan José Frangie y Josefina Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Martha Moragrega, Juan José Frangie y Josefina Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Jaime Barrera. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario 66 de Televisa Guadalajara

Jaime Barrera. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario 66 de Televisa Guadalajara

Mariana Monroy y Karla Arroyo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero, A. Rodríguez

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Teo González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Teo González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Pablo Lemus. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario 66 de Televisa Guadalajara

Pablo Lemus. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario 66 de Televisa Guadalajara

Guillermo de la Mora y Verónica Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero, A. Rodríguez

Guillermo de la Mora y Verónica Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero, A. Rodríguez

Karen Pastor. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Karen Pastor. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Sergio Alonso. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario 66 de Televisa Guadalajara

Sergio Alonso. GENTE BIEN JALISCO / Aniversario 66 de Televisa Guadalajara

Mónica Magaña. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero, A. Rodríguez

Mónica Magaña. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero, A. Rodríguez

Emilio Torres. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Emilio Torres. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Televisa Guadalajara organizó una gran celebración por su 66 Aniversario refirmando su papel como uno de los pilares de la comunicación en el Occidente del país.

El ingeniero Jorge de León, director Regional Occidente de Televisa Univisión dio la bienvenida a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Guillermo de la Mora, vicepresidente de Televisa Regional; Verónica Delgadillo, alcaldesa municipal de Guadalajara; Juna José Frangie, alcalde municipal de Zapopan; Juan Arturo Covarrubias, Javier Arroyo, Patricia Molina, Juan Pablo Newman, Aurelio López Rocha, Salvador Zamora, Alejandro Aguirre, Gerardo Quirino, Enrique Michel, Enrique Pereda y José Pérez, además de patrocinadores, anunciantes y colaboradores.

Tras la bienvenida se escucharon las palabras de Jorge de León, Juan Arturo Covarrubias, Pablo Lemus y Guillermo de la Mora, quienes destacaron la importancia histórica de la televisora así como la visión del futuro de la empresa y el orgullo por el legado construido.

Durante el evento se destacó la renovación tecnológica e infraestructura que fortalecerá la propuesta informativa y de entretenimiento de Televisa Univisión para los próximos años.

La noche se convirtió en un espacio de nostalgia y memoria colectiva en las renovadas instalaciones de la empresa, en un ambiente que anticipa la proyección internacional que se vivirá en la ciudad con la Copa Mundial de la FIFA.

Evento: Aniversario 66 de Televisa Guadalajara.

Lugar: Televisa Guadalajara.

Fecha: 20 de mayo de 2026.

Invitados: 200.

Televisa Guadalajara

Av. Alemania 1469, Col. Moderna.

Guadalajara, Jalisco.

Tel. 33 31 15 45 01.

Página Web: www.televisa.com

Facebook: Televisa Guadalajara

X: @TelevisaGDL

Intagram: @televisa_gdl

YouTube: @televisaguadalajara

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