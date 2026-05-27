Televisa Guadalajara organizó una gran celebración por su 66 Aniversario refirmando su papel como uno de los pilares de la comunicación en el Occidente del país.

El ingeniero Jorge de León, director Regional Occidente de Televisa Univisión dio la bienvenida a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Guillermo de la Mora, vicepresidente de Televisa Regional; Verónica Delgadillo, alcaldesa municipal de Guadalajara; Juna José Frangie, alcalde municipal de Zapopan; Juan Arturo Covarrubias, Javier Arroyo, Patricia Molina, Juan Pablo Newman, Aurelio López Rocha, Salvador Zamora, Alejandro Aguirre, Gerardo Quirino, Enrique Michel, Enrique Pereda y José Pérez, además de patrocinadores, anunciantes y colaboradores.

Tras la bienvenida se escucharon las palabras de Jorge de León, Juan Arturo Covarrubias, Pablo Lemus y Guillermo de la Mora, quienes destacaron la importancia histórica de la televisora así como la visión del futuro de la empresa y el orgullo por el legado construido.

Durante el evento se destacó la renovación tecnológica e infraestructura que fortalecerá la propuesta informativa y de entretenimiento de Televisa Univisión para los próximos años.

La noche se convirtió en un espacio de nostalgia y memoria colectiva en las renovadas instalaciones de la empresa, en un ambiente que anticipa la proyección internacional que se vivirá en la ciudad con la Copa Mundial de la FIFA.