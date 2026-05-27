Miércoles, 27 de Mayo 2026

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Gente Bien | Boda

Paulina & Alejandro dan el primer paso

Los novios estuvieron acompañados por las personas más importantes en sus vidas, haciendo de la celebración una noche muy especial y llena de cariño

Por: C. Jimeno

Alejandro Organista Orozco y Paulina Maciel Bouttier. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Alejandro Organista Orozco y Paulina Maciel Bouttier. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Daniela Velázquez y Emilio González. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Daniela Velázquez y Emilio González. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Mariana y Elia Bórquez con Bárbara Llano. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mariana y Elia Bórquez con Bárbara Llano. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Kurt Winsnes y Kiara Boehmer. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

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Dana Chávez y Giovanna Pimienta. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Dana Chávez y Giovanna Pimienta. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Iván Chávez, Daniela Rosales y Santiago Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Iván Chávez, Daniela Rosales y Santiago Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Manfredi Caleca y Thenny Vedere. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Manfredi Caleca y Thenny Vedere. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Clara Organista Orozco y Mariela Maciel Bouttier. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Clara Organista Orozco y Mariela Maciel Bouttier. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Lalo, Mateo, Emiliano y Octavio Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lalo, Mateo, Emiliano y Octavio Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lulú Ibarra y Marco Orozco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Lulú Ibarra y Marco Orozco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Elka Bouttier. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Elka Bouttier. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carla Boutier y José Antonio de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Carla Boutier y José Antonio de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Karina Bouttier, Marian Figueroa Bouttier y Rosaura Llanes De Bouttier. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Karina Bouttier, Marian Figueroa Bouttier y Rosaura Llanes De Bouttier. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco

Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco celebraron su boda civil el pasado 16 de mayo en las Cañadas, acompañados por alrededor de 200 invitados entre familiares y amigos cercanos. La ceremonia fue oficiada por el juez Víctor González Zermeño en un ambiente elegante y relajado.

La novia es hija de Elka Bouttier y de Sergio Maciel, mientras que el novio es hijo de Ana Victoria Orozco y Alejandro Organista.

La decoración, realizada por Marimar Decorazón, destacó por su estilo primaveral, con sombrillas y detalles florales que dieron un toque fresco y cálido a la celebración. El menú estuvo a cargo de Inbocado by Benito’s, mientras que la música corrió por cuenta de un DJ que mantuvo gran ambiente durante toda la noche.

Paulina y Alejandro se conocieron años después de haber estudiado en el mismo Colegio Alemán, aunque nunca coincidieron ahí por la diferencia de generaciones. Fue durante una reunión en casa de una amiga de Paulina donde comenzó su historia, que con el tiempo se convirtió en una relación de cinco años.

Uno de los momentos más especiales de su noviazgo ocurrió el día en que Alejandro debutó en primera división con Chivas. En la camiseta de ese partido mandó poner la frase: “¿Quieres ser mi novia?”, detalle con el que inició oficialmente su relación con Paulina.

La entrega del anillo también fue inolvidable. Alejandro organizó la sorpresa en Mazatlán, un día antes de Navidad y rodeados de sus familias, convirtiendo el momento en un recuerdo muy emotivo para ambos.

Durante la ceremonia civil, los novios estuvieron acompañados por las personas más importantes en sus vidas, haciendo de la celebración una noche muy especial y llena de cariño. Paulina y Alejandro agradecieron a sus invitados por acompañarlos en una fecha tan significativa y por ser parte de su historia.

La pareja ya se encuentra preparando su enlace religioso, que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre.

Evento: Boda civil de Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco.

Fecha: Sábado 16 de mayo.

Lugar: Fraccionamiento Las Cañadas.

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