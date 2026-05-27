Paulina Maciel Bouttier y Alejandro Organista Orozco celebraron su boda civil el pasado 16 de mayo en las Cañadas, acompañados por alrededor de 200 invitados entre familiares y amigos cercanos. La ceremonia fue oficiada por el juez Víctor González Zermeño en un ambiente elegante y relajado.

La novia es hija de Elka Bouttier y de Sergio Maciel, mientras que el novio es hijo de Ana Victoria Orozco y Alejandro Organista.

La decoración, realizada por Marimar Decorazón, destacó por su estilo primaveral, con sombrillas y detalles florales que dieron un toque fresco y cálido a la celebración. El menú estuvo a cargo de Inbocado by Benito’s, mientras que la música corrió por cuenta de un DJ que mantuvo gran ambiente durante toda la noche.

Paulina y Alejandro se conocieron años después de haber estudiado en el mismo Colegio Alemán, aunque nunca coincidieron ahí por la diferencia de generaciones. Fue durante una reunión en casa de una amiga de Paulina donde comenzó su historia, que con el tiempo se convirtió en una relación de cinco años.

Uno de los momentos más especiales de su noviazgo ocurrió el día en que Alejandro debutó en primera división con Chivas. En la camiseta de ese partido mandó poner la frase: “¿Quieres ser mi novia?”, detalle con el que inició oficialmente su relación con Paulina.

La entrega del anillo también fue inolvidable. Alejandro organizó la sorpresa en Mazatlán, un día antes de Navidad y rodeados de sus familias, convirtiendo el momento en un recuerdo muy emotivo para ambos.

Durante la ceremonia civil, los novios estuvieron acompañados por las personas más importantes en sus vidas, haciendo de la celebración una noche muy especial y llena de cariño. Paulina y Alejandro agradecieron a sus invitados por acompañarlos en una fecha tan significativa y por ser parte de su historia.

La pareja ya se encuentra preparando su enlace religioso, que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre.