Con una emotiva ceremonia llena de cariño y significado, Karla Alejandra Orozco Atristaín celebró su Primera Comunión, una fecha muy especial en su vida espiritual y familiar.

La misa se llevó a cabo el sábado 23 de mayo en el templo de San Javier de las Colinas, donde Karla Alejandra recibió por primera vez el sacramento de la Eucaristía, acompañada por sus papás, Karla Patricia Atris taín y Jorge Alejandro Orozco, así como por sus padrinos, Adriana Celia Martínez y Jesús Octavio Hernández, quienes compartieron con ella este importante paso en su camino de fe.

Después de la ceremonia, la celebración continuó con una recepción tipo brunch en Zotogrande Casa Club, donde familiares y amigos se reunieron para felicitarla y disfrutar de una agradable convivencia.

Los invitados compartieron un buffet y coctelería, mientras que los niños disfrutaron de nieves raspadas, fruta picada, waffles, fresas con chocolate, churros y aguas de frutas.

La tarde estuvo amenizada por un grupo de músicos y DJ, además de juegos infantiles, esferas gigantes y talleres para los más pequeños.

Entre bendiciones, detalles especiales y mucho cariño, Karla Alejandra vivió un día inolvidable junto a sus seres queridos.