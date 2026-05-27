Miércoles, 27 de Mayo 2026

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Gente Bien | Primera Comunión

Karla Alejandra celebra su Primera Comunión

Entre bendiciones, detalles especiales y mucho cariño, Karla Alejandra vivió un día inolvidable junto a sus seres queridos

Por: Maité Ruiz Velasco

Karla Alejandra Orozco Atristain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Karla Alejandra Orozco Atristain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

Jorge Alejandro Orozco Bartning, Karla Atristaín, Karla Alejandra Orozco Atristaín, Adriana Martínez y J. Octavio Hernández Fernández.

Jorge Alejandro Orozco Bartning, Karla Atristaín, Karla Alejandra Orozco Atristaín, Adriana Martínez y J. Octavio Hernández Fernández.

Ana Karen Giovannini Orozco, Daniel Borja, Lena y Lucio Borja Giovannini.

Ana Karen Giovannini Orozco, Daniel Borja, Lena y Lucio Borja Giovannini.

Melissa Mantiñan Atristaín.

Melissa Mantiñan Atristaín.

Jorge Chavira y Fernanda Chavira.

Jorge Chavira y Fernanda Chavira.

Octavio Hernández y Adriana Martínez.

Octavio Hernández y Adriana Martínez.

Jorge Alejandro Orozco Barrning y Karla Atristaín.

Jorge Alejandro Orozco Barrning y Karla Atristaín.

Sandra Macías.

Sandra Macías.

Camila Martínez, Cristina Fuentes y Manuel Martínez.

Camila Martínez, Cristina Fuentes y Manuel Martínez.

Rodrigo González y Valeria Mantiñan.

Rodrigo González y Valeria Mantiñan.

Angie de la Torre, Marce Flores, Maritere Gómez, Lilia Valenzuela y Mariana Soto.

Angie de la Torre, Marce Flores, Maritere Gómez, Lilia Valenzuela y Mariana Soto.

Silvia Rodríguez.

Silvia Rodríguez.

Con una emotiva ceremonia llena de cariño y significado, Karla Alejandra Orozco Atristaín celebró su Primera Comunión, una fecha muy especial en su vida espiritual y familiar. 

La misa se llevó a cabo el sábado 23 de mayo en el templo de San Javier de las Colinas, donde Karla Alejandra recibió por primera vez el sacramento de la Eucaristía, acompañada por sus papás, Karla Patricia Atris taín y Jorge Alejandro Orozco, así como por sus padrinos, Adriana Celia Martínez y Jesús Octavio Hernández, quienes compartieron con ella este importante paso en su camino de fe. 

Después de la ceremonia, la celebración continuó con una recepción tipo brunch en Zotogrande Casa Club, donde familiares y amigos se reunieron para felicitarla y disfrutar de una agradable convivencia.

 Los invitados compartieron un buffet y coctelería, mientras que los niños disfrutaron de nieves raspadas, fruta picada, waffles, fresas con chocolate, churros y aguas de frutas. 

La tarde estuvo amenizada por un grupo de músicos y DJ, además de juegos infantiles, esferas gigantes y talleres para los más pequeños.

Entre bendiciones, detalles especiales y mucho cariño, Karla Alejandra vivió un día inolvidable junto a sus seres queridos. 

Evento: Primera Comunión Karla Alejandra Orozco 2026.

Fecha: 23 de mayo de

Lugar: San Javier de las Colinas. 

Temas

  • Primera Comunión
  • San Javier de las Colinas
  • Silvia Rodríguez
  • Jorge Alejandro Orozco Bartning
  • Karla Atristaín
  • Karla Alejandra Orozco Atristaín
  • Adriana Martínez
  • J. Octavio Hernández Fernández
  • Ana Karen Giovannini Orozco
  • Daniel Borja
  • Lucio Borja Giovannini
  • Lena
  • Melissa Mantiñan Atristaín
  • Jorge Chavira
  • Fernanda Chavira
  • Sandra Macías
  • Camila Martínez
  • Cristina Fuentes
  • Manuel Martínez
  • Rodrigo González
  • Valeria Mantiñan
  • Angie de la Torre
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  • Lilia Valenzuela
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