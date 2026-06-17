En el festejo de su 15 aniversario, Spot Dance organizó su festival Spot Dreams y su mejor manera de hacerlo fue bailando, compartiendo con las alumnas y padres de familia momentos únicos para celebrar esta trayectoria llena de éxitos a la que acudieron cerca de 950 invitados, quienes apreciaron el talento de las participantes.

La cita fue el domingo 7 de junio en Palcco y por la tarde comenzaron con este espectacular desfile de coreografías como Estrellas, Astronautas, Marineras, Veterinarias, Fifa, Rodeo Rider, Floristas, Modistas, Magas, Chefs y muchas más, llenas de creatividad, colorido, entusiasmo, luciendo hermosos vestuarios.

En estos 15 años de trayectoria sus directoras, Patricia Plasencia, Patricia, Viviana y Valeria Carrillo, han sabido transmitir la disciplina, elegancia y alegría en esta expresión artística que tanto gusta a las niñas. Como cantante participó María Godínez de Asís, en los vestuarios Araceli del Valle D¨Ayuzo y Alejandro Núñez. En el mapping y producción Andrea Martínez de AM Experiencias; en iluminación Fernando "Nano" Cano y en las coreografías de maestras, Mike Ramos.

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