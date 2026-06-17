Miércoles, 17 de Junio 2026

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Spot Dreams celebra una trayectoria de 15 años bailando sobre el escenario

En estos 15 años de trayectoria sus directoras, Patricia Plasencia, Patricia, Viviana y Valeria Carrillo, han sabido transmitir la disciplina, elegancia y alegría en esta expresión artística

Por: Aracely Aguilera

María Urrea, Isabella Urrea, María Fernanda Gómez sales y Mirna González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

María Urrea, Isabella Urrea, María Fernanda Gómez sales y Mirna González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Paula Hecht y Natalia Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Paula Hecht y Natalia Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Regina Allande e Ivette Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Regina Allande e Ivette Guadalajara. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Juan Manuel Carrillo, Jesús Pablo Galguera y Luis Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Juan Manuel Carrillo, Jesús Pablo Galguera y Luis Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Ximena Robles y Daniela Coppel. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Ximena Robles y Daniela Coppel. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Marisol Cervantes, Maniel Sánchez, Manuel Sánchez y Andrea Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Marisol Cervantes, Maniel Sánchez, Manuel Sánchez y Andrea Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Emilia Hernández Urtiz y Elisa de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Emilia Hernández Urtiz y Elisa de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Isabella Robles y Paulina Arreola. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Isabella Robles y Paulina Arreola. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Tere Reyes Retana y Nallelly Fregoso. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Tere Reyes Retana y Nallelly Fregoso. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Mariana Arias, Inés Saldaña, Dominique Saldaña, Pepe Saldaña y Michelle Pourroy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Mariana Arias, Inés Saldaña, Dominique Saldaña, Pepe Saldaña y Michelle Pourroy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

María Fernanda Rojo y Sofía del Olmo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

María Fernanda Rojo y Sofía del Olmo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Luciana Corvera, Paula Martín del Campo y Mariana Martín del Campo. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Luciana Corvera, Paula Martín del Campo y Mariana Martín del Campo. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Florencia Richaud y Paulina González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Florencia Richaud y Paulina González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Arantza Rivera. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Arantza Rivera. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Diego Bouquet, Cynthia González y Diego Bouquet González. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Diego Bouquet, Cynthia González y Diego Bouquet González. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Juan Pablo Carrillo, Juan Pablo Carrillo Orendain e Ivonne Orendain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Juan Pablo Carrillo, Juan Pablo Carrillo Orendain e Ivonne Orendain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Salvador López Blanca Veñencia, Adrián Valencia y Paola Pérez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Salvador López Blanca Veñencia, Adrián Valencia y Paola Pérez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Luz Elena Villa y Tanya Buenrostro. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

Luz Elena Villa y Tanya Buenrostro. GENTE BIEN JALISCO / Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes

En el festejo de su 15 aniversario, Spot Dance organizó su festival Spot Dreams y su mejor manera de hacerlo fue bailando, compartiendo con las alumnas y padres de familia momentos únicos para celebrar esta trayectoria llena de éxitos a la que acudieron cerca de 950 invitados, quienes apreciaron el talento de las participantes.

La cita fue el domingo 7 de junio en Palcco y por la tarde comenzaron con este espectacular desfile de coreografías como Estrellas, Astronautas, Marineras, Veterinarias, Fifa, Rodeo Rider, Floristas, Modistas, Magas, Chefs y muchas más, llenas de creatividad, colorido, entusiasmo, luciendo hermosos vestuarios.

En estos 15 años de trayectoria sus directoras, Patricia Plasencia, Patricia, Viviana y Valeria Carrillo, han sabido transmitir la disciplina, elegancia y alegría en esta expresión artística que tanto gusta a las niñas. Como cantante participó María Godínez de Asís, en los vestuarios Araceli del Valle D¨Ayuzo y Alejandro Núñez. En el mapping y producción Andrea Martínez de AM Experiencias; en iluminación Fernando "Nano" Cano y en las coreografías de maestras, Mike Ramos.

Síguelas en @spotdance

Evento: Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes.

Fecha: 7 de junio.

Lugar: Palcco.

Cita: 4:30 pm.

Temas

  • Celebración
  • Spot Dreams by Altamira Sustainable Town Homes
  • Palcco
  • María Urrea
  • Isabella Urrea
  • María Fernanda Gómez sales
  • Mirna González
  • Paula Hecht
  • Natalia Álvarez
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  • Jesús Pablo Galguera
  • Luis Martínez
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  • Maniel Sánchez
  • Manuel Sánchez
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  • Pepe Saldaña
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