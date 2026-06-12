La fiesta del futbol llega a México y en la Perla Tapatía el primer concierto de esta celebración será el de Maná en la Glorieta Minerva, pero además habrá otros espectáculos y conciertos en los principales recintos de la ciudad que son parte de la cartelera de entretenimiento. Consulta qué eventos se realizarán a partir de este viernes 12 de junio así como en los siguientes días en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style.

Maná dará un concierto gratuito en la Glorieta Minerva el próximo 17 de junio. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Maná

En el marco de las actividades culturales y de entretenimiento con motivo de la FIFA World Cup 26, la icónica agrupación tapatía de rock en español ofrecerá un concierto gratuito en uno de los lugares más representativos de la ciudad. Los asistentes disfrutarán de los grandes clásicos y éxitos de la banda en vivo. No te pierdas esta presentación.

Glorieta Minerva.

17 de junio, 19:00 hrs.

Entrada gratuita.

Gloria Trevi dará un concierto en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Gloria Trevi

En el marco de su nuevo tour titulado Celebration, la diva del pop se presentará en Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que interpretará sus grandes éxitos que harán bailar y cantar a sus admiradores a lo largo de dos horas. Disfruta de una espectacular producción en una noche de música pop.

Arena Guadalajara.

12 de junio, 21:00 hrs.

De $628 a $5,600.

Napoleón y Mocedades se presentarán por primera vez en la Arena Guadalajara con el concierto "Vives Tú, Sinfónico". ESPECIAL/CORTESÍA.

Napoleón y Mocedades

FOTO:

CRÉDITO: CORTESÍA

Por primera vez, el cantante mexicano José María Napoleón y el grupo español Mocedades unen su talento en el escenario con el espectáculo Vives Tú, Sinfónico, en el que estarán acompañados por una orquesta sinfónica en vivo. Goza de una velada donde la nostalgia se apodera de la atmósfera y la música de antaño alcanza su esplendor.

Arena Guadalajara.

13 de junio, 21:00 hrs.

De $565 a $3,075.

Zayn brindará un concierto en la Arena VFG. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Zayn

El cantante británico se presentará en el escenario jalisciense dentro de su gira The Konnakol Tour para ofrecer un concierto, que promete ser un espectáculo inolvidable para sus seguidores. Destacado por su estilo sofisticado que mezcla pop, R&B y electrónico, el artista interpretará los temas más conocidos de su carrera. Disfruta de una velada de música y talento contemporáneo.

Arena VFG.

17 de junio, 21:00 hrs.

De $1,215 a $8,534.

La puesta en escena "Mexica" se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Mexica

Es un espectáculo inmersivo de danza que brinda una experiencia multisensorial con más de 30 artistas en escena, donde convergen la música, la danza, actos circenses y multimedia. La trama narra la historia a través de los ojos de la pequeña Constanza, una niña de ocho años, quien mediante su cajita musical lleva al espectador a un mundo extraordinario, donde se representan algunas de las celebraciones emblemáticas de México como la Guelaguetza, Día de Muertos, Fandango Veracruzano y la Romería.

Teatro Diana.

13 de junio, 21:00 hrs.

De $500 a $900.

El Ballet Folclórico de la UdeG celebra su 60 aniversaro con funciones dominicales durante junio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCÉNICAS.

Ballet Folclórico de la UdeG

La compañía de danza celebra 60 años de trayectoria con el espectáculo Corazón de México, el cual enaltece a riqueza cultural del país a través de danzas y música tradicional de diferentes estados del país. Con más de 80 artistas en escena entre bailarines, cantantes y música en vivo, se ofrece una experiencia familiar llena de color, identidad y tradición.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

14, 21 y 28 de junio, 13:00 hrs.

De $200 a $500.

"Sonora Sinfónica" es un concierto de orquesta que se presentará en Palcco. ESPECIAL/PALCCO.

Sonora Sinfónica

Es un concierto interpretado por la Orquesta Sinfónica Universal, que recorre los grandes éxitos de las Sonoras y las Big Band, una fusión vibrante que lleva la energía del salón de baile a un formato sinfónico con Noche de salón. Con la participación de la Orquesta Colorado Naranjo este espectáculo dinámico e inmersivo va del danzón al swing, del mambo al jazz, abriendo un espacio para cantar y bailar. Disfruta de una velada de elegancia, nostalgia y fiesta.

Palcco.

13 de junio, 20:30 hrs.

De $600 a $1,000.

Otros Eventos

La obra de teatro "El viaje de Chihiro" se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

El viaje de Chihiro

Teatro Galerías. 13 de junio, 13:30 y 18:00 hrs. $500, $700 y $1,200.

Paw Patrol

Teatro Galerías. 14 de junio, 11:00 hrs. $400, $650, $850, $1,150, $1,350 y $1,500.

OFJ Programa 1: Música de cuerdas para cine

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 14 de junio, 13:00 hrs. De $200 a $600.

Gaby Mendoza

Teatro Galerías. 18 de junio, 21:00 hrs. $400, $450, $550 y $600.

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